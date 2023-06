Kate v sebe nemá ani kúsok HANBY! Pozrite, ako sa OPIČÍ po Meghan: Vyrabovala jej MÓDNY šatník ×

V kráľovskej rodine panuje vždy veľa napätia, najmä čo sa týka módy. Každá dáma sa snaží vytvoriť vlastný osobitý štýl, no občas sa stane, že niektorej sa zapáči to, čo mala na sebe tá druhá a začne sa medzi nimi menšia vojna. Kate, princezná z Walesu, síce udáva štýl pre mnohé ženy po celom svete, no v niečom sa predsa len dala inšpirovať svojou švagrinou Meghan Markle.