Vojvodkyňa Kate sa ukázala ako jediná členka kráľovskej rodiny na Wimbledone v piaty deň turnaja. Okrem toho, že si pozrela zápas, navštívila aj neďaleké múzeum, v ktorom si vyskúšala svoje športové zručnosti. Po náročnom dni, keď sa vrátila späť do paláca, ju však čakalo nemilé prekvapenie.

Kate na Wimledone vyvetrala jeden z tých drahších outfitov. Oblečenú mala sukňu od návrhárky Alessandry Rich za vyše 930 eur a bielu minikabelku značky Mulberry v hodnote 788 eur, ku ktorej si zladila modré sako. Vojvodkyňa, ktorá je mimochodom veľkou milovníčkou tenisu, si slnečný deň náramne užila a rozdávala úsmevy na všetky strany. Po príchode do paláca ju však čakalo nemilé prekvapenie.

"Minulý týždeň prišla vojvodkyňa z Cambridgea do kontaktu s niekým, kto bol neskôr pozitívne testovaný na COVID-19. Jej kráľovská výsosť síce nemá príznaky, ale dodržiava všetky vládou stanovené opatrenia a je v domácej izolácii," píše sa vo vyhlásení Kensingtonského paláca. V domácej izolácii by podľa štátnych nariadení mala zostať desať dní. Predpokladá sa, že do kontaktu s nakazeným prišla práve na tenisovom turnaji. Vojvodkyňa síce dodržiavala poctivo všetky opatrenia, počas zápasu však nemala rúško na tvári ani ona.

FOTO: Kate na Wimbledone bez rúška

Vojvodkyňa Kate na Wimbledone. Zdroj: Adam Davy - PA Images

Kate dostala svoju prvú dávku vakcíny proti covidu 27. marca v londýnskom Vedeckom múzeu, ktoré slúži ako jedno z veľkokapacitných očkovacích centier otvorených po celej krajine. Keďže odvtedy ubehli už viac ako tri mesiace, Kate už bola s najväčšou pravdepodobnosťou zaočkovaná aj druhýkrát.

