Skrytá vášeň sa po 20 rokoch vracia na televízne obrazovky! Na slávnostnej premiére, ktorá sa konala v Beverly Hills, sa kubánsky herec Mario Cimarro (50), v našich končinách známy ako Juan, objavil so svojou pôvabnou snúbenicou zo Slovenska, bývalou misskou z roku 2015 Bronislavou Gregušovou.

Na premiére obľúbenej telenovely nechýbali ani krásne predstaviteľky sestier Elizondových: Danna Garcíová (44), Natasha Klaussová (46) a Paola Andrea Reyová (42). Pri pohľade na ich mladistvý vzhľad je až ťažké uveriť, že od poslednej klapky prešlo 20 rokov.

Na červenom koberci sa so slávnymi sestrami odfotila aj snúbenica Maria Cimaarra, ktorá medzi herečky okamžite zapadla. Nuž, ak by sa tvorcovia novej Skrytej vášne rozhodli dej oživiť príchodom novej sestry, vedia, kde majú hľadať. Naša Bronislava by medzi kolumbijskými herečkami určite zahviezdila!

Návrat po 20 rokoch

Skrytá vášeň je 188-dielna kolumbijská telenovela od Julia Jiméneza z roku 2003, ktorá je kombináciou drámy, komédie a romantiky. V hlavných úlohách sa predstavili Danna García a Mario Cimarro.

Tvorcovia si na svetovú premiéru nemohli vybrať lepší dátum ako 14. február. V pokračovaní telenovely s názvom Skrytá vášeň 2 sa diváci môžu tešiť na príbeh dve desaťročia po tom, čo bratia Reyesovci našli lásku so sestrami Elizondovými uprostred pomsty.

