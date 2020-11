Herečka Jennifer Aniston je jednou z celebrít, ktoré sa do vzťahu zbytočne nehrnú. Najnovšie sa však pochválila fotografiou, ktorá medzi fanúšikmi rozprúdila vášnivú diskusiu. Je zadaná?

Herečka z Priateľov Jennifer Aniston sa postarala o poriadny rozruch! Na sociálnej sieti Instagram zdieľala fotografiu neznámeho muža po jej boku, ktorému však nie je vidieť tvár. Jennifer zrejme vedela, prečo. Britský denník Daily Mail nenechal nič na náhodu a fotografiu dokonale preštudoval. Muž ležiaci na zemi má oblečené rovnaké nohavice, ako má aj jej bývalý manžel Brad Pitt. Okrem toho má na ruke rovnakú značku hodiniek, ktorým Pitt robí reklamu. Že by to bol skutočne on?

Podobnosť medzi neznámym mužom a Bradom Pittom si všimli aj fanúšikovia, ktorí by boli najradšej, keby sa obaja vrátili k sebe. Dvojica sa rozišla v roku 2005 po piatich rokoch. Pitt sa v tom čase zamiloval do krásnej Angeliny počas nakrúcania filmu Pán a pani Smithovci a svoje áno si povedali po rokoch randenia v roku 2014. Manželstvo im však dlho nevydržalo a po dvoch rokoch išli od seba.

