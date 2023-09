Ikonický hlas, extravagantné vystupovanie a okázalý životný štýl. Práve taký bol legendárny Freddie Mercury, ktorý sa aj po smrti stále radí medzi najlepších spevákov všetkých čias. Práve v týchto dňoch sa v Londýne začala dražba takmer 1 500 predmetov, ktoré patrili frontmanovi britskej skupiny Queen.

Klavír Freddieho Mercuryho v aukčnej sieni v Londýne. Zdroj: gettyimages

Freddie Mercury bol v časoch najväčšej slávy obletovaný mnohými mužmi aj ženami. S kaderníkom Jimom sa chcel bližšie spoznať dlhší čas, no jeho zámer bol vždy potlačený z inej strany. Až po dvoch rokoch po náhodnom stretnutí v klube Mercuryho vytrvalosť oslavovala úspech a s Huttonom sa dali dohromady. O dva roky neskôr spolu začali natrvalo žiť a práve z tohto obdobia pochádza mnoho predmetov, ktoré sú ponúknuté do dražby.

Aukčný dom Sotheby's na šiestich aukciách (z nich tri budú online), ponúkne záujemcom rukopisy piesňových textov, nábytok, obrazy, sochy, šperky, umelecké bytové doplnky, hudobné nástroje, koncertné kostýmy, knihy, fotografie a ďalšie "drobnosti". K vrcholom "večerného predaja" v Sotheby's patrí čierny klavír značky Yamaha vyrobený v Japonsku, ktorý spevák vlastnil od roku 1975. Podľa očakávaní by sa mal predať za 2 - 3 milióny libier.

27. novembra 1991 sa konal Freddieho pohreb. Zúčastnil sa na ňom okruh 35 najbližších vrátane zvyšku členov kapely Queen a Eltona Johna. Zdroj: fb.com/Have A Gay Day

K dispozícii sú pôvodné rukopisy textov k hitom "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", "Seven Seas of Rhye" či "Love of My Life".