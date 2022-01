IKONICKÉ OUTFITY princeznej Diany: Niektoré sú príšerne sexi, Alžbeta, radšej sa nepozeraj! ×

Nie je žiadnym tajomstvom, že členovia britskej kráľovskej rodiny musia dodržiavať prísne pravidlá. Pre tých pravých „royalov", ktorí sa do rodiny už narodili, to nie je nič nezvyčajné. Avšak pre princeznú Dianu, ktorá sa do rodiny dostala až vydajom, to bol spočiatku jeden veľký boj - ktorý však zvládla excelentne!