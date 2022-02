Jenna Jameson patrila dlhé roky medzi najslávnejšie hviezdy filmov pre dospelých. Po sexi blondínke sa však v uplynulých rokoch takmer zľahla zem. Až nedávno sa herečka na sociálnej sieti priznala, prečo sa vlastne stiahla do úzadia. Dôvodom je záhadná choroba, ktorá slávnu hviezdu zmenila na nepoznanie. Dnes by ste v nej už slávnu herečku pre dospelých ani nespoznali.

Koncom 90. rokov jej ležal pri nohách celý priemysel pre dospelých. Dnes by ste slávnu herečku pornofilmov možno už ani nespoznali. Jenna Jameson oslávila v apríli už 47. narodeniny a nedávno priznala aj vážne zdravotné problémy, ktoré jej na kráse rozhodne nepridali.

Zdroj: instagram @jennacantlose

Slávna herečka pre dospelých zažíva posledné týždne hotové peklo. Bývalú pornohviezdu priviezol partner Lior Bitton do nemocnice po tom, čo celé týždne vracala a netušila prečo. Vyšetrenia však spočiatku neodhalili žiadnu príčinu, ktorá by mohla stáť za vážnymi zdravotnými problémami, a tak ju prepustili z nemocnice domov. Jej partner neskôr na sociálnej sieti Instagram zverejnil video, v ktorom opísal jej vážny zdravotný stav aj to, ako ju musel nosiť na rukách na toaletu, lebo sama nevládala. Nakoniec bol erotickej herečke diagnostikovaný Guillainov-Barrého syndróm, autoimunitné ochorenie postihujúce periférnu nervovú sústavu. Ide o formu neuropatie, ktorú väčšinou vyvolá bakteriálna infekcia.

Herečka tak uplynulé týždne strávila v nemocnici a až v uplynulých dňoch sa priamo z nemocničného lôžka znova ozvala svojim fanúšikom. "Ahoj, chlapci, takže som stále v nemocnici, mám sa dobre a čoskoro budem môcť ísť domov," povedala 47-ročná Jenna v krátkom klipe, ktorý zverejnila v pondelok na svojom Instagrame. Na zverejnených záberoch však herečka nevyzerá vôbec dobre a slávnu krásavicu z filmov pre dospelých by ste v nej už zrejme nespoznali.

