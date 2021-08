Než sa krásna Natalia Oreiro preslávila po svete ako divoká Milágros, ktorá si získala srdce bohatého pána Iva v telenovele Divoký anjel, viedla vcelku zaujímavý život. Už od svojich 8 rokov navštevovala kurzy herectva. Keď mala 12 rokov, kurzy herectva priniesli prvé ovocie a Natalia vyhrala svoj prvý konkurz na účinkovanie v reklame.

Do svojich sedemnástich rokov vystupovala vo viac než tridsiatich reklamných spotoch, medzi ktorými nechýbala ani práca pre známe značky ako Pepsi, o.b. alebo Nivea. Práve v tom čase sa Natalia utvrdila v tom, že herectvo je práve to, čím by sa chcela živiť aj v budúcnosti.

Aby si splnila svoj veľký sen, presťahovala sa do Buenos Aires v Argentíne. Každý deň dochádzala na konkurzy do televízie a až po niekoľkých odmietnutiach dostala malú úlohu v telenovelách Dulce Ana a Inconquistable corazón. Prvú hlavnú úlohu si zahrala v seriáli Modelos 90-60-90, neskôr v Ricos y Famosos. Po nakrútení týchto seriálov, ktoré zaznamenali v jej rodnej krajine obrovský úspech, si ju všimli filmoví producenti a Natalia dostala ponuku k nakrúteniu filmu Un argentino en Nueva York (1998), ktorý bol v Argentíne tak úspešný, že v prvom týždni porazil dokonca aj kinohit Titanic.

Po tomto obrovskom úspechu už bola z priemernej seriálovej herečky a detskej hviezdy z reklám hviezda prvej triedy. V roku 1998 napokon získala úlohu Milágros v telenovele Divoký Anjel, ktorá ju preslávila po celom svete. Popri hereckej kariére si však stihla budovať aj tú spevácku.

Napriek tomu, že Natalia je dnes už veľkou hviezdou, na svoje začiatky vôbec nezabúda. Dôkazom toho, je aj fotografia z jej mladosti, ktorú pred pár dňami zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Na zverejnenom zábere má herečka len 15 rokov. V sprievodnom texte však priznala, že, keď sa dnes obzrie do minulosti, mnoho vecí by zmenila. „Zanedbávala som školu. Už v pätnástich som ťažko pracovala. Dnes, s týmto rozumom a o mnoho rokov neskôr, by som si povedala, že sa niet kam ponáhľať, že netreba preskočiť životnú etapu dozrievania. Že na dospelosť budem mať ešte dosť času,“ napísala na Instagrame.

Po svojich skúsenostiach sa preto rozhodla pomáhať mladým ľuďom ako ambasádorka unicefuruguay projektu #NoEstánPerdidos, aby vo svojom živote robili lepšie rozhodnutia, študovali a užívali si svoje detstvo a mladosť bez pracovného zaťaženia. A čo by ste svojmu mladšiemu ja, poradili vy, ak by ste sa vedeli presunúť v čase?

