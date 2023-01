Anita Pointer, zo skupiny Pointer Sisters, ktorá získala cenu Grammy, zomrela vo veku 74 rokov. Smutnú správu oznámil v nedeľu ráno jej manažér. Zakladateľka skupiny Pointer Sisters, ktorá sa preslávila hitmi ako jump (For My Love) a Fire, zomrela vo svojom dome v Beverly Hills obklopená svojou rodinou.

Zdroj: Express

Jej rodina uviedla, že jej smrť ich veľmi zarmútila. "S Anitou je nebo krajšie a láskyplné miesto," uviedli vo vyhlásení.

So zmesou funku, soulu a R&B skupina vydala svoj debutový album v roku 1973. Preslávila ich skladba Yes We Can Can, ktorá volala po jednote a tolerancii v čase rasových nepokojov v USA, sa stala hitom albumu. V roku 1975 ich hit Fairytale vyhral cenu Grammy za najlepší country vokálny výkon.

Pointerovej osobný život však poznačila tragédia. V roku 2003 jej jediné dieťa - dcéra Jada Pointer - zomrela na rakovinu vo veku iba 37 rokov. Anita po smrti dcéry vychovávala vnučku Roxie McKain Pointer. Rodina zosnulej speváčky uviedla, že ich „utešilo vedomie, že je teraz so svojou dcérou Jadou a sestrami June a Bonnie a v pokoji“.