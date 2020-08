Čo robili v minulosti celebrity, keď sa chceli na niekoľko dní zašiť a "vytratiť sa" z povrchu zemského? Mnohé z nich zavítali práve do legendárneho hotela Chateau Marmont v Los Angeles. A keby steny v týchto izbách vedeli hovoriť, mnohým z nich by to poriadne uškodilo!

Čo sa stane v Marmonte, to tam aj zostane! Podľa informácii britského denníka Mirror slúžil tento hotel v LA ako únik od reality pre tie celebrity, ktoré si buď chceli vyhodiť z kopýtka, alebo sa chceli jednoducho zašiť pred otravnými paparazzmi. Teraz, po vyše 90 rokoch, sa v hoteli môže po novom ubytovať ktokoľvek. Môže sa teda stať, že nový zákazník prespí v izbe, v ktorej spala napríklad herečka Lindsay Lohan, Marilyn Monroe či členovia hudobnej skupiny Led Zeppelin.

Johnny Depp mal sex v každej izbe

Marmont postavili v roku 1929, no až v roku 1931 sa z neho stal hotel s 63 izbami. Toto číslo si veľmi dobre zapamätajte. Johnny Depp totiž v minulosti vyhlásil, že mal pohlavný styk s modelkou Kate Moss v každej izbe. Herečka Scarlett Johansson zas mala v roku 2004 "rýchlovku" vo výťahu s hercom Beniciom del Torom. Americká herečka Jean Harlow, ktorá umrela v roku 1937, zas do svojho apartmánu prepašovala množstvo milencov, zatiaľ čo jej manžel spal vo vedľajšej miestnosti. To však nie je všetko.

Johnny Depp bol naposledy odfotený v hoteli v roku 2011. Zdroj: Mark Sullivan

Americký filmový režisér a scenárista Billy Wilder mal pobyt v hoteli natoľko rád, že v prípade, keď boli všetky izby obsadené, presvedčil personál, aby ho ubytovali v dámskej šatni pri bazéne. "Bola to malá miestnosť, ale mal som pekný výhľad," priznal podľa britského denníka. Ak ste mysleli, že si hollywoodske celebrity chodievali do hotela iba užívať alebo si oddýchnuť, mýlite sa. Americký herec Montgomery Clift sa ubytoval v hoteli preto, aby ho nechytili policajti. Opitý totiž nabúral svoje auto, a tak namiesto toho, aby počkal na mužov zákona, utiekol do hotela.

