Jablko v tomto prípade skutočne nepadlo ďaleko od stromu. Okrem toho, že 23-ročná modelka Lily-Rose Depp nepochybne zdedila krásu a čaro po svojej slávnej mame - francúzskej speváčke, modelke a herečke Vanesse Paradis - zdedila po svojich slávnych rodičoch aj herecký talent. Zatiaľ čo doteraz sa zobliekala väčšinou len pred objektívmi fotoaparátov, rozhodla sa posunúť svoju kariéru vpred a prijala pomerne veľkú úlohu v seriáli Idol spoločnosti HBO. A ako inak, na televíznych obrazovkách o nahotu a erotické scény rozhodne núdza nebude.

Lily-Rose (23) v seriáli Idol stvárni popovú speváčku Jocelyn, ktorá sa zamiluje do záhadného majiteľa nočného klubu. Toho nestvárni nikto iný ako mimoriadne populárny kanadský spevák The Weeknd (32). Ako to však vo svete seriálov býva, z čarovného princa sa vykľuje žabiak, a to v podobe vodcu tajomnej sekty, a tak nechýbajú dráma, krv, nahota, erotika a divoké večierky.

Samotná Lily-Rose sa ukáže vo veľmi odvážnych scénach s obnaženým telom. Za svoje telo sa rozhodne hanbiť nemusí, to už dokázala ako modelka. Odvážnymi snímkami z filmu zásobuje aj svoj Instagram. A veru, je sa na čo pozerať.

