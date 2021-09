V poradí 78. ročník filmového festivalu v Benátkach sa môže popýšiť obrovskou účasťou svetových hviezd. V uplynulých dňoch do Benátok totiž pricestovala aj latino diva Jennifer Lopez s partnerom Benom Affleckom. Účasťou prekvapil dokonca aj americký herec Vin Diesel, ktorý na miestnej pláži šokoval svojím telom. Kedysi svalnatého herca by ste dnes totiž už pravdepodobne nespoznali.

Vyše dvoch rokov trvajúca pandémia koronavírusu obmedzila na dlhý čas aj tradičné filmové festivaly, odovzdávania cien či iné podujatia, na ktorých sa každoročne promenádujú svetové hviezdy na červených kobercoch. Možno práve preto má tohtoročný festival v Benátkach taký obrovský úspech, že prilákal aj tie celebrity, ktoré sa na ňom v uplynulých rokoch tak pravidelne neúčastnili.

Asi najväčší rozruch v posledných dňoch tak v Benátkach vyvolala svojím príchodom speváčka a herečka Jennifer Lopez, ktorá si výlet do historického mesta rovno spojila aj s romantikou. Po jej boku sa totiž v Benátkach objavil aj jej aktuálny partner - herec Ben Affleck, s ktorým si veselo užívala romantiku v takzvanom benátskom vodnom taxíku.

Zamilovaný pár napriek prítomnosti paparacov nežnosťami, dotykmi a bozkami vôbec nešetril. Počas krátkej plavby sa tak dvojica viac vzájomne venovala svojim perám než krásnemu prostrediu, cez ktoré sa plavili. Romantickú plavbu ešte umocnil zvolený outfit slávnej speváčky, ktorá si na túto príležitosť obliekla biele čipkované šaty, z ktorých jej presvitala krémová podprsenka.

Pozorný herec sa o svoju polovičku staral ako pravý džentlmen. Počas nastupovania do člna podal Jennifer ruku a dozeral na to, aby sa do plavidla dostala bezpečne.

Zo sexi svalnáča je pupkatý ujo

Pozornosť médií a fotografov upútal aj americký herec Vin Diesel, ktorý si užíval posledné letné lúče na lodi neďaleko mesta Portofino. Napriek tomu, že len koncom júna sa v kinách objavilo ďalšie pokračovanie filmu Rýchlo a zbesilo, v ktorom predviedol znova svoje svalnaté telo, na lodi prekvapil nie práve najlepšou formou.

Herec sa zjavne počas uplynulých mesiacov vykašľal na dvíhanie činiek a zdravú stravu, čo sa veľmi rýchlo odrazilo na jeho vzhľade. Na lodi totiž namiesto tehličiek predviedol "pivné" brucho, ochabnuté prsné svaly aj dvojitú bradu. Na zverejnených záberoch by ste tak sexi akčného hrdinu hľadali len márne.

Sexice na červenom koberci

Zahanbiť sa nedali ani celebritné krásky, ktoré doslova rozžiarili červený koberec honosnými róbami.

Obrovský obdiv zožala herečka Jamie Lee Curtis v elegantnej róbe. Na červenom koberci sa tentoraz ukázala aj sexi kráska Olivia Culpo, ktorá dokonale skombinovala eleganciu a rafinovanosť.