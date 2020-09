Ako informuje britský denník Dailymail, súd by mal v priebehu jedného mesiaca rozhodnúť, komu zverí deti do opatery. Na fotografiách je však zjavné, že Angelina má k svojim deťom o čosi bližšie a trávi s nimi podstatne viac času ako Pitt. Podľa medializovaných informácií je však súd naklonený práve k hercovi. Dvojica preto spolu komunikuje len zriedka a ich vzťahy sa zhoršili natoľko, že prestali chodiť do rodinnej poradne.

„Napätie medzi Bradom a Angelinou graduje a rodinná terapia už neprebieha,“povedal pre Dailymail zdroj. Napätie medzi rodičmi neprospieva najmä ich 14-ročnej dcére Shiloh, ktorá momentálne prechádza veľkou premenou. Zo Shiloh je už totiž údajne John a z krásneho dievčatka sa čoskoro stane chlapec. Premena spoločnej dcéry na chlapca mala byť údajne aj príčinou rozpadu manželstva, keďže Pitt bol spočiatku rázne proti.

Podľa Dailymailu nemá s hercom dobrý vzťah ani ich najstarší syn Madox (19), ktorý sa už s Pittom prestal stretávať.