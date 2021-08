Hudobný svet aj fanúšikov legendárnej skupiny Rolling Stones zasiahla v stredu podvečer mimoriadne smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrel jeden z najlepších bubeníkov sveta a večný elegán Charlie Watts, ktorý bol desiatky rokov pilierom skupiny. Svoj talent pritom objavil ešte ako malý chlapec pri bubnovaní na hrnce a panvice. Zo sveta odišiel v pokoji, s pokorou a so skromnosťou, obklopený milujúcou rodinou.

Skôr ako sa Charlie Watts v roku 1965 prvýkrát postavil na pódium na koncerte v Nemecku v hale Muensterland ako bubeník skupiny Rolling Stones, žil veľmi skromným životom. Vlastným menom Charles Robert sa narodil 2. júna 1941 v Londýne do rodiny vodiča nákladiaka. Ako chlapec bol skromný, sústredený a pracovitý, mierne rozmaznávaný svojimi rodičmi. V tom čase nikto ani len netušil, že sa z malého chlapca raz stane hudobná legenda.

Rolling Stones Zdroj: archív

Prvé náznaky toho, že ho čaká budúcnosť vo svete reflektorov, sa objavili, keď mal Charlie len 11 rokov a v rádiu započul skladbu Walkin 'Shoes Gerryho Mulligana, v ktorej bubnoval Chick Hamilton. To v ňom podľa všetkého prebralo túžbu bubnovať, a keďže bicie nástroje neboli bežnou súčasťou domácnosti, Charlie sa vynašiel a svoje prvé bicie nástroje si vyskladal z hrncov a panvíc. Až v roku 1955 mu rodičia kúpili prvé bicie, od ktorých sa mladý milovník džezu už nedokázal odtrhnúť.

Po strednej škole pracoval ako grafik a prvú skutočnú ponuku práce hudobníka dostal v roku 1961 od Alexisa Körnera, ktorý mu ponúkol post bubeníka vo svojej kapele Blues Incorporated. O rok neskôr sa stretol s Brianom Jonesom, Ianom „Stu" Stewartom, Mickom Jaggerom a Keithom Richardsom, ktorí chceli spoločne hrať rhythm and blues a príležitostne vystupovali v rôznych londýnskych kluboch. Dostal ponuku hrať s mladou začínajúcou kapelou Rolling Stones. Nechal sa presviedčať skoro celý rok, nakoniec im prikývol až v januári 1963.

Zdroj: Profimedia

Keith Richards k tomu vo svojej biografii dokonca píše: „Hladovali sme, len aby sme ho zaplatili! Doslova. Obmedzovali sme si prídely, strašne sme ho chceli." Popri pôsobení v Rolling Stones, pre ktorých tvoril aj grafické návrhy obalov platní, pracoval aj na svojej sólovej kariére. Celkovo tak vydal šesť sólových nahrávok, nikdy však na svoju kapelu nezanevrel. Práve naopak. Napriek tomu, že lídrom skupiny je dodnes spevák a šoumen Mig Jagger, práve Charlie bol tým najdôležitejším článkom a pilierom, ktorý udržal kapelu pokope a bol doslova jej srdcom. „Charlie je Rolling Stones,“ povedal Keith Richards a dodal: „My sme mohli na pódiu vystrájať, no on bol ten, ktorý nás držal vždy pohromade.“ Oproti ostatným, divokejším členom kapely, na ktorých pasovalo známe drogy, sex a rokenrol, mal Charlie jedinečný štýl, u rockera priam nevídaný. Bol totiž tým elegánom v obleku a s kravatou na krku, čím sa často prezentoval aj na pódiách vypredaných koncertov. Napriek svojmu imidžu upraveného chlapíka, aj on mal problém s drogami, ktorý sa mu však v 80. rokoch podarilo prekonať.

Zdroj: twitter

Charlie za celé svoje pôsobenie pritom nevynechal jediný koncert skupiny. Dokonca ani keď sa v roku 2004 liečil z rakoviny hrdla. Zdravotné problémy mu však nakoniec v roku 2021 nedovolili zúčastniť sa na turné v Spojených štátoch. Na americkej časti tohto plánovaného septembrového turné No Filter Tour ho mal zastúpiť Steve Jordan (64). A hoci lekári verili, že sa po operácii bubeník zotaví, v utorok 24. augusta obklopený rodinou vydýchol poslednýkrát. Hold legendárnemu bubeníkovi vzdali na sociálnej sieti Instagram jeho kolegovia a priatelia z kapely, ako aj mnoho ďalších hviezd, ktoré jeho hudba inšpirovala a chytila za srdce.

Prečítajte si tiež: