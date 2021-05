Ako to už bežne v živote chodí, vo všetkom je potrebná rovnováha. Ani u nacistického diktátora, ktorý sa snažil ovládnuť svet a na verejnosti pôsobil ako dominantný a prísny muž, to nebolo inak.

Adolf Hitler túžil po moci a vystupoval ako železný muž a diktátor. Zdroj: Profimedia

V novom dokumente Hitlerov tajný sexuálny život, ktorý sa vysiela v nedeľu na stanici Sky History, sa pozreli na výstredné tvrdenia, že zlý diktátor - ktorý bol zodpovedný za smrť šiestich miliónov Židov počas holokaustu - bol voyeur závislý od pornografie a v spálni si užíval hlavne sadomasochistické praktiky. Jeho osobný lekár ho vraj dokonca dopoval amfetamínmi a býčím semenom, aby zvýšil jeho libido.

Dokument sa tiež zameriava na incestný vzťah s jeho neterou Geli Raubalovou, ktorá zomrela za záhadných okolností a vzťahu s herečkou Renatou Muellerovou, ktorá zomrela potom, ako sa s Hitlerom oddala sadomasochistickým praktikám.

Dlhé roky mnohých máta príbeh o tragickej a nenaplnenej láske Adolfa, ktorou bola údajne jeho neter Geli Raubalová. Zdroj: profimedia

Austrálsky historik a forenzný psychiater profesor Robert Kaplan odhaľuje, že príbehy o jeho potrebe ponižovania v spálni zodpovedali Hitlerovej túžbe po nadvláde. „Sado-masochistické praktiky dokonale zapadajú do Hitlerovej osobnosti,“ uviedol pre denník The Sun. "Na jednej strane sa prezentoval ako mocný pán, táto dominujúca postava, ktorá chodila okolo s bičom a milovala všetky uniformy, čo je sadistická strana. Druhou stranou sadomasochizmu je však poníženie," dodal a priklonil sa k tvrdeniam, že Adolf Hitler bol v spálni submisívnym mužom, ktorého vzrušovalo ponižovanie.

Vzrušovalo ho, keď ho žena ponižovala

O jeho sexuálnych odchýlkach prehovorila aj jeho neter Geli Raubaulová, ktorá mala len 17 rokov, keď sa do nej Hitler zamiloval. Nemec Otto Strasser tvrdil, že Hitler mal rád ženy, ktoré na neho močili. Uviedol, že Geli bola jednou z tých, ktoré boli nútené zúčastniť sa na Hitlerových sexuálnych dobrodružstvách. Geli mu povedala, že Hitler od nej požadoval veci, ktoré boli jednoducho odpudivé. Dodala, že Hitler ju nechal vyzliecť, podrepnúť mu cez tvár a keď sa sexuálne vzrušil, vymočila sa na neho. Geli opísala tento čin ako mimoriadne nechutný.

Hitlerova milenka a neskôr manželka Eva Braunová, 1940. Mnohí tvrdia, že s ňou Hitler sex nikdy nemal. Zdroj: archív

Ďalšou z jeho sexuálnych partneriek, ktorú postretla záhadná smrť, bola herečka Renata Mueller. Jedna z najúspešnejších filmových hviezd svojej éry Renata začala tráviť čas s Hitlerom v oficiálnom sídle kancelára po predstavení filmovým režisérom Alfredom Zieslerom.

Zieslerovi sa neskôr zverila, že pri jednej návšteve ju Hitler prosil, aby ho kopala, zatiaľ čo on ležal na zemi. Nakoniec sa poddala jeho želaniam a kopala do neho a kopala, keď prosil o viac, viditeľne sa vzrušoval. Krátko na to, v októbri 1937, Renata pri návšteve vypadla z okna sanatória na poschodí a zabila sa. Dodnes nie je známe, či išlo o nehodu, alebo jej k smrti niekto dopomohol.

Hitler bol zásadne proti prostitúcii a vyhlasoval: „Muži, ktorí podľahnú žiadostivosti, sú slabí a žalostní.“ Tvrdil, že sa zdržal sexu, aby uchoval „plameň života“, ktorý zlepšil jeho energiu a vytrvalosť. Ale aj keď sa nerád dotýkal, rád sa pozeral. Vyzýval striptérov a prostitútky, aby sa zúčastnili na súkromných šou v jeho horskom sídle. Po prevzatí funkcie nemeckého kancelára v roku 1933 sa u neho rozvinula plnohodnotná závislosť od pornografie.