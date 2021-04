Herec Michael Douglas (76) prežíva aktuálne najsmutnejšie chvíle svojho života. Po tom, ako sa len pred rokom navždy rozlúčil so svojím milovaným otcom Kirkom, ktorý zomrel vo veku 103 rokov, ho vo štvrtok zasiahla ďalšia smutná správa. Vo veku 102 rokov zomrela jeho milujúca nevlastná mama Anne Douglasová.

Herec sa so svojím smútkom podelil vo štvrtok večer na sociálnej sieti Instagram, kde s ľútosťou oznámil úmrtie nevlastnej matky, ktorú nadovšetko miloval. "Anne bola viac ako macocha a rozhodne nebola zlá. Dokázala z nás vytrieskať to najlepšie, zvlášť z môjho otca. Bez jej nehynúcej lásky a podpory by sa nikdy nestal tým, kým bol. S Catherine a deťmi sme ju milovali, navždy zostane v našich srdciach," uviedol smútiaci herec Michael Douglas pre magazín People.

Zdroj: Profimedia

Vdova po Kirkovi Douglasovi zomrela podľa informácií serveru vo štvrtok vo svojom dome v Beverly Hills. Ich manželstvo trvalo 66 rokov a rozdelila ho napokon až smrť. "Môj otec nikdy nedokázal udržať tajomstvo, Anne bola pravý opak. Preto ma veľmi dojalo, keď som sa v ich knihe Kirk a Anne dočítal o jej živote v Nemecku a v nacistami okupovanom Paríži a o jej kariére pred zoznámením s otcom. Do knihy zahrnula aj ich súkromnú korešpondenciu, ktorá mi poskytla úplne nový pohľad do ich dvorenia a manželstva," dodal zarmútený herec.

