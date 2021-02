Princ Harry prijal pozvanie do talkshow amerického moderátora Jamesa Cordena. Dvojica sa najskôr previezla v dvojposchodovom autobuse po Los Angeles a na záver si James pripravil pre Harryho malé prekvapenie. Ešte predtým ho však stihol vyspovedať a Harry mu prezradil aj to, čo nechcel...

Harry si pri slávnom moderátorovi vylial srdce ! V úvode šou prišiel pre princa dvojposchodový autobus. Na druhom poschodí sa vyklonil moderátor a zakričal na Harryho, aby zaplatil a nastúpil. "My z kráľovskej rodiny pri sebe nenosíme peniaze," zavtipkoval Harry hneď v úvode . Dvojica sa previezla po celom Los Angeles, pričom Harry priznal, že po tom, čo prišiel s Meghan do Ameriky, si ešte nestihli prezrieť celé mesto, keďže vo svete zúri koronavírus. Hneď v úvode sa stal princovi aj jeden trapas. Keď sa usadil, James mu priniesol vozík s anglickým čajom a nalial mu ho do šálky. V tom však autobus prudko zabrzdil a čaj skončil princovi na košeli. "Uprac si to," zavtipkoval pohotovo James.

VIDEO Princ Harry prijal pozvanie do šou amerického moderátora Jamesa Cordena

Keď si z autobusu pozreli Los Angeles, James Corden vytiahol eso z rukáva a Harryho sa spýtal, prečo sa s Meghan rozhodli presťahovať do USA. "Musel som odtiaľ dostať moju rodinu," priznal Harry, ktorý označil britské médiá zo "toxické". Veľký tlak, ktorý bol na neho vyvíjaný, údajne "ničil jeho duševné zdravie". "My sme v skutočnosti neodstúpili, ako sa hovorí. My sme ustúpili. Bolo to veľmi náročné, verte mi, každý otec a milujúci manžel by odtiaľ odišiel," priznáva. "Celý môj život je verejná služba, rád pomáham ľuďom. A pokiaľ ide o mňa, je jedno, kde sa nachádzam."

Keď autobus prudko zabrzdil, Harry sa celý oblial čajom. "Uprac to, Harry," povedal mu so smiechom moderátor. Zdroj: reprofoto Youtube

Okrem toho sa vyjadril aj k novému seriálu Koruna, ktorý je o britskej kráľovskej rodine. Najnovšia séria, ktorá vyvolala obrovský ošiaľ, sa totiž britskej kráľovskej rodine nepáčila. Vraj je to všetko fikcia a celý dej má od pravdy poriadne ďaleko. Zatiaľ čo kráľovskí kritici, kráľovná Alžbeta a princ Charles s manželkou Camillou seriál kritizujú, princ Harry ho vychválil do nebies. "Je to fikcia založená na pravde. Samozrejme, nie je to úplne presné, ale aspoň máte prehľad o životnom štýle a tlaku, ktorý kladie dôraz na služby a na všetko ostatné," povedal Harry.

Anketa Myslíte si, že Harry spravil dobre, keď prijal pozvanie do šou? Áno. 8% Nie. 92% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zlé načasovanie

Rozhovor s princom Harrym sa síce nakrúcal pred mesiacom, no televízia ho uverejnila v rovnaký deň, keď sa kráľovná Alžbeta prihovorila Britom a zdôraznila im dôležitosť vakcinácie. Ako povedala, ona sama sa dala zaočkovať už druhou dávkou a "cíti sa skvele". Podľa kráľovských expertov sa Alžbeta snaží motivovať Britov, aby sa dali zaočkovať - a v tomto posolstve by ju mali nasledovať aj ostatní členovia rodiny vrátane princa Harryho. "Ten sa namiesto toho pretŕča v televízii a hovorí o svojom súkromnom živote," zhodli sa kritici.

ZÁBERY ZO ŠOU S HARRYM NÁJDETE V GALÉRII