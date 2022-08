Nikto nečakal, že koniec príde tak rýchlo a náhle! Speváčka Hana Zagorová († 75) síce od vlaňajška bojovala s vážnymi zdravotnými problémami, ale teraz začiatkom augusta sa zdala opäť plná sily. Chystala dokonca CD, v októbri mala nahrávať nové skladby. Žiaľ, už ich nenaspieva! V piatok prišla šokujúca správa o jej smrti.

Hana Zagorová nikdy nestrácala dobrú náladu a vieru, že bude lepšie. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdoK8zNKrDA/

Rodáčka z Petřkovíc pri Ostrave sa upísala spevu a hudbe, hoci vyštudovala herectvo. Do všetkého šla naplno a s obrovskou chuťou. Pritom od mlada bojovala s poruchou krvotvorby, ktorá jej znemožnila mať deti a znepríjemňovala život na každom kroku. „Moja choroba sa volá paroxysmálna hemoglobinuria. Rodia sa nekvalitné červené krvinky, ktoré skôr odumierajú,“ prezradila vo svojej životopisnej knihe „Naprosto nezbytná Hana Zagorová“.

V septembri pred dvomi rokmi speváčku zložil covid. Z následkov sa nevedela dostať. Pred rokom upadla prvý raz do bezvedomia, neskôr sa to viackrát zopakovalo. Naposledy ju hospitalizovali v júni. Keď ju manžel Štefan Margita (66) odvážal z nemocnice na invalidnom vozíku domov, bolo to naposledy, čo sa Hana Zagorová objavila na verejnosti.

Napriek zdravotným problémom sa nesťažovala. Ešte v apríli pre týždenník PLUS 7 DNÍ zdôraznila, že celý život je zvyknutá spoliehať sa sama na seba. „Nikdy mi nenapadlo držať sa niekoho za ruku. Ja sa uzavriem do seba a bojujem. Ale nie som bolestínsky typ. V jadre som ohromne pozitívne naladená,“ vyhlásila. „V ťažkých chvíľach sa uzavriem do seba s úpenlivou prosbou: Ešte nie som zrelá umrieť. Nie som človek, ktorý potrebuje niekoho, kto mu dodá silu. Len si hovorím, musím prežiť, musím to dokázať,“ rozhovorila sa.

Spevák Marek Ztracený s Hankou Zagorovou. Zdroj: instagram/marekztraceny

Aj v lete, keď sa vrátila z nemocnice, začala robiť na nových skladbách. V októbri plánovala nahrať CD. Ako neraz vyhlásila, svoje povolanie miluje a potrebuje ho. „Ak je ešte niečo po živote, chcela by som spievať aj v nebi,“ tvrdila.

