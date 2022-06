Po tom, ako mladšia dcéra Carmen a Roberta Geissovcov Shania úspešne ukončila strednú školu, rozhodla sa rodina tento úspech osláviť výletom na slnečnú Ibizu. Do dovolenkového raja odleteli ako inak súkromným lietadlom a ubytovali sa v populárnom hoteli Nobu, kde sa cena za jednu noc môže vyšplhať až na 1 300 eur.

Podľa nemeckého portálu Bild.de sa však rodinná idylka už v prvý večer zvrhla na zúrivú hádku medzi Carmen a Robertom.

Carmen a Robert Geiss sa podľa slov očitých svedkov búrlivo hádali a vraj boli pod vplyvom alkoholu. Nemecký portál uviedol, že spor medzi dvojicou sa začal vo verejnej časti hotela, ale keď Geissovci chceli odísť do svojej izby, izbová karta vraj nefungovala. Podľa svedkov sa potom Carmen sťažovala personálu hotela. Rozzúrená mala pochodovať cez halu do svojho luxusného apartmánu so zamestnancom hotela. Robert počas tohto čakania stál pred izbou a opakovane búchal do dverí a dokonca si v jednom momente zúfalo sadol na zem pred dvere.

Keď boli konečne vo svojej izbe, hádke nemal byť koniec. Ako sa ďalej uvádza, na balkóne hlasná hádka pokračovala a to tak, že si to mali všimnúť viacerí hostia. Milionárka Carmen po svedectvách z hotela vyšla s pravdou von a novinárom potvrdila nočnú hádku. „V manželstve nie je len slnko, ale aj dážď, inak by bolo manželstvo už dávno rozvedené. U nás je opäť všetko v poriadku,” uviedla pre nemecký Bild.

Nemecký magazín však v pátraní po príčine hádky pokračoval a zverejnil záber Roberta, na ktorom mal v náručí inú ženu. Škandalóznosť fotografie však zažehnali očití svedkovia, ktorí potvrdili, že nešlo o žiaden flirt či neveru, lebo Carmen stála neďaleko a všetci sa spolu skvele bavili.

Zverejnená fotografia vznikla deň po veľkej hádke. Podľa očitých svedkov videli Roberta Geissa so speváčkou Sandrou Groove vo VIP klube Lío v prístave na Ibize. Ako prezradil jeden hosť: "Obaja sa odfotili a potom sa objali." Dodal však, že Carmen stála hneď vedľa a všetci sa zabávali.

