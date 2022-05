Rodinka nemeckých milionárov sa na červenom koberci neukazuje príliš často. Azda aj preto bolo veľkým prekvapením, keď zavítali na monacký Týždeň plávania, na ktorom sa na módnych prehliadkach predviedli a ešte aj predvedú modelky v tých najluxusnejších plavkách a rekreačnom oblečení. Carmen (57) s Robertom (58), ktorí sa len prednedávnom vrátili z týždňovej návštevy Slovenska, vzali so sebou aj svoje veľké dcéry - Davinu (18) a Shaniu (17).

Carmen sa na červenom koberci predviedla v štýlových čiernych šatách, ktoré jej odhalili ramená a prsia jej zakrývali iba čierne volániky. Na nohách mala topánky na vysokom opätku a v ruke držala čierno-bielu kabelku. O niečo farebnejší outfit mala staršia dcéra Davina. Tá sa predviedla v pestro-ružových šatách, ktoré boli také krátke, že keby zafúkalo, paparacom by ukázala aj to, čo by určite nechcela.

Mladšia sestra Shania taktiež stavila na minišaty. Čo sa týka ufrflaného Roberta, ten v modrom saku a bielom tričku svojej značky "Geissini" len hrdo pózoval medzi svojimi krásnymi ženami.

