Popová speváčka Adele prežíva najšťastnejšie obdobie svojho života! Nielenže výrazne schudla a našla si milujúceho partnera, športového agenta Richa Paula (40), ale po roku randenia sa dvojica konečne presťahovala do nového hniezdočka lásky. Ešte minulý rok ho kúpila od „drsniaka” Stalloneho a to s poriadnou zľavou!

Pôvodná cena luxusnej nehnuteľnosti s výhľadom na Los Angeles bola neuveriteľných 110 miliónov dolárov. Mega sídlu Sylvestra Stalloneho sa síce žiadny iný dom na okolí nevyrovná, avšak aj celebrite, akou je Adele, sa zdala cena nehnuteľnosti poriadne prestrelená.

Po roku, keď sa mu na ponuku neozval žiadny záujemca, však z ceny upustil a Adele ho predal s poriadnou zľavou – „len” za 58 miliónov amerických dolárov. Autorke nesmrteľných hitov ako Someone Like You či Rolling in the Deep potom trvalo rok, kým si dom zariadila a presťahovala sa.

Na sociálnej sieti sa vo štvrtok pochválila fotografiou spolu so svojou polovičkou, na ktorej stoja pred domom a v ruke držia kľúče. Dvojica má k dispozícii osem veľkých izieb a 12 kúpeľní. „So susedmi vás spája iba veľká brána. Keď však vstúpite dovnútra, ste úplne odrezaní od sveta, máte súkromie,” povedal realitný agent Jade Mills, ktorý pomáhal Stallonemu s predajom.

Dom sa rozprestiera na pozemku 21-tisíc štvorcových metrov a vedľa hlavnej budovy sa na ňom nachádza aj malý domček pre slúžky. Okrem klasických miestností ako spálňa či obývačka majú zaľúbenci k dispozícii saunu, cigarovú miestnosť v suteréne, domáce kino či telocvičňu. V záhrade nechýba niekoľko terás, ani bazén s tzv. nekonečným výhľadom.

