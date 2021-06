Jennifer Lopez a Ben Affleck alebo „Bennifer”, ako ich prezývajú zahraničné médiá, povýšili romantiku na iný level! Dvojica už spolu randila v roku 2002, no po zásnubách sa rozišli. Teraz svoju lásku dávajú opäť dokopy v prenajatej vile v hodnote 18 miliónov dolárov, ktorá stojí na miesiac 118-tisíc.

V luxusnej nehnuteľnosti majú pre seba 12 kúpeľní, dve kuchyne, vonkajšiu vírivku, niekoľko spoločenských miestností s pohovkami a 11 spální s veľkými oknami, v ktorých môžu pracovať na svojej opätovnej láske. Vila sa nachádza v luxusnej štvrti Bay Roag, má tri garáže a súkromnú pláž na romantické večery pri západe slnka.

Dali sa dokopy týždeň po rozchode

V prípade, že by sa svoju lásku rozhodli osláviť a 10 zvyšných spální by pre hostí nestačilo, na pozemku sa nachádzajú ešte dva hosťovské domčeky s rozprávkovým výhľadom na more. Jennifer Lopez začala s Affleckom randiť ani nie týždeň po rozchode s neverným snúbencom Alexom Rodriguezom. Svoj vzťah chceli ešte zachrániť na luxusnej dovolenke v Miami, kde JLo nakrúcala svoj nový film. To sa im však nepodarilo a po návrate do reality oznámili rozchod.

Jennifer Lopez a Ben Affleck spolu opäť randia! Zdroj: BACKGRID/Pagesix.com

Mnohí si preto myslia, že tak rýchlo, ako sa JLo a Ben Affleck dali po 17 rokoch dokopy, rovnako rýchlo sa aj rozídu. Najdlhší vzťah vydržal JLo so spevákom Marcom Anthonym, s ktorým sa v roku 2014, po 10 rokoch manželstva, rozviedla. Pred Anthonym bola ešte dvakrát vydatá. V roku 1997 si vzala herca Ojaniho Noa a v roku 2001 už povedala svoje áno inému hercovi, Crisovi Judda. Jenn má taktiež za sebou množstvo neúspešných románikov, ktoré jej vydržali sotva jeden rok.

