Hviezda Toddlers & Tiaras Kailia Posey, ktorá si minulý týždeň vzala život len ​​niekoľko dní po svojich 16. narodeninách a maturite, podľa polície zomrela následkom uškrtenia. Súdny lekár Whatcom County Medical Examiner v stredu dospel k záveru, že detská televízna hviezda zomrela na zadusenie v dôsledku uškrtenia v jej aute v štátnom parku Birch Bay 2. mája, informoval portál Page Six.

Iba 16-ročná Kailia Posey, detská hviezda reality šou Toddlers and Tiaras, v utorok spáchala samovraždu. Správu o smrti tínedžerky potvrdila jej matka. Zdroj: TLC

Úrad šerifa okresu Whatcom uviedol, že pitevné a toxikologické správy nebudú zverejnené, aby sa zachovalo súkromie obete, keďže podrobnosti by boli pre jej rodinu „veľmi urážlivé“. V nedávnom vyhlásení o jej samovražde Poseyina rodina uviedla: "Hoci bola dokonalou tínedžerkou so skvelou budúcnosťou pred sebou, bohužiaľ, v jednom náhlom momente urobila unáhlené rozhodnutie ukončiť svoj pozemský život."

Posey hrala v seriáli Toddlers and Tiaras stanice TLC, ktorý trval sedem sezón - od roku 2009 do roku 2013 a sledoval rodiny detí, ktoré súťažili v súťažiach krásy. Slávnou sa stala potom, čo sa jej videoklip so škeriacim sa úsmevom od ucha k uchu stal virálnym a stal sa populárnym memečkom.

Kailia Posey Zdroj: https://www.instagram.com/p/CLr4vhHlDLs/

Jedna z jej blízkych priateliek uviedla, že detská hviezda, ktorá bola vzorom pre mnohých v oblasti súťaží, sa podelila o to, že zápasí so svojím duševným zdravím, ale nevedeli, ako vážne sa to zhoršilo. "Vedeli sme, že má problémy s niekoľkými vecami a všetci sme urobili všetko, čo sme mohli, aby sme ju povzbudili a pomohli jej," povedala priateľka pre server Page Six, pričom hovorila na základe anonymity. "Nevedeli sme, čo sa deje," dodala.

