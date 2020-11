Manželka princa Williama si počas pandémie koronavírusu našla spôsob, akým sa prihovárať a pomáhať ľuďom aj bez osobného kontaktu. Už niekoľko mesiacov tak pravidelne vysiela videá prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde pomáha s riešením mnohých problémov či otázok. Okrem duševného zdravia počas pandémie sa však rozhodla, že tentoraz zodpovie aj iné otázky.

Kate a William. Zdroj: Getty Images

Uplynulú sobotu sa vojvodkyňa Kate znova raz posadila pred kameru, aby spustila ďalšie zo svojich videií na pomoc a psychickú podporu ľuďom počas pandémie. Kate sa na zázname objavila v rafinovanej fialovej blúzke, ktorá ešte viac rozžiarila jej pleť a oživila celkový vzhľad. Vojvodkyňa tak vďaka výraznej farbe pred kamerou doslova žiarila. Počas vysielania sa však nevenovala módnym radám, ale tomu, čo sama zažíva uplynulé mesiace doma.

Vojvodkyňa sa totiž tentoraz rozhodla s fanúšikmi, no hlavne s matkami hovoriť o výchove detí. Ľudia jej tak mohli prostredníctvom sociálnej siete zasielať otázky, na ktoré sa Kate ako matka troch detí snažila odpovedať. Jedna z otázok ju však zaskočila a pobavená vojvodkyňa priznala, že sama by si v tomto smere vypočula radu odborníka. Jedna z mamičiek sa vojvodkyne totiž opýtala, ako zvláda záchvaty zlosti u svojich detí.

Britský princ William a jeho deti princ George, princezná Charlotte a princ Louis. Zdroj: The Duchess of Cambridge

Vojvodkyňa z Cambridgea so smiechom žartovala, že by rada požiadala odborníkov k téme manipulácie s jej deťmi počas záchvatov. „Áno, je to ťažké. Chcela by som sa tiež sama opýtať odborníkov, ako to zvládať,“ odpovedala Kate s úsmevom.

Anketa Pristane to Kate na nových záberoch? Áno, tá blúzka ju doslova rozžiarila. 0%

Nie, tá farba jej pridala roky. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Vojvodkyňa Kate však tému výchovy a správania detí nezvolila len ako matka. Sama totiž priznala, že ju posledné roky zaujíma to, ako môže výchova v ranom veku ovplyvniť budúcnosť človeka. Jej cieľom je teda komunikovať s rodičmi aj odborníkmi, aby sa vďaka správnej výchove mohla budovať lepšia spoločnosť úspešných a sebavedomých ľudí.