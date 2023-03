Zdravotný stav herca Brucea Willisa (67), ktorému po afázii diagnostikovali vo februári frontotemporálnu demenciu, dáva zabrať hlavne jeho najbližším. Zúfalá manželka herca Emma Heming dospela vo svojom zúfalstve až do fázy, keď žiada o pomoc aj verejnosť. O svojho manžela má totiž vážne obavy.

Uplynulý víkend sa v médiách objavili fotografie niekdajšieho herca Brucea Williaca v uliciach Santa Moniky. Herec sa na verejnosti po boku dvoch priateľov objavil len niekoľko dní potom, ako jeho manželka Emma oznámila fanúšikom ďalšiu zdrvujúcu správa. Hercov zdravotný stav sa totiž počas roka rapídne zhoršil a afázia pokročila do fáze frontotemporálnej demencie.

Zdroj: instagram @emmahemingwillis

Neurologické degenaratívne ochorenie mozgu vyvolalo obavy o život a bezpečie herca hlavne u jeho blízkych. Willisova diagnóza frontotemporálnej demencie totiž môže zahŕňať symptómy, ako sú zmeny osobnosti, ťažkosti s rečou a motorické poruchy. Bruce sa tak už nemôže pohybovať na verejnosti slobodne bez dohľadu.

Náročná starostlivosť

Hercova manželka Emma Heming, ktorá pravidelne na Instagrame informuje fanúšikov o zdravotnom stave herca, vo svojom najnovšom príspevku žiada o pomoc a rady aj verejnosť. Jej cieľom je získať čo najviac informácií o tom, ako urobiť Willisov život bezpečný a kvalitnejší.

Sobotný príspevok Emmy Hemingovej prichádza rok potom, čo oznámili, že 67-ročný herec končí s kariérou, pretože mu diagnostikovali afáziu. Minulý mesiac jeho rodina uviedla, že choroba pokročila do frontotemporálnej demencie. Emma začala vo svojej videoprosbe hovoriť o zvyšovaní povedomia o demencii a strese opatrovateľov, ktorí pomáhajú ľuďom s touto chorobou.

Zúfalá prosba o pomoc

„Opatrovateľom alebo špecialistom na starostlivosť ľudí s demenciou, ktorí sa pohybujú v tomto svete... Nejaké tipy alebo rady, ako dostať svojich blízkych bezpečne do sveta?" napísala v nadpise príspevku. „Ak sa staráte o niekoho, kto má demenciu, viete, aké ťažké a stresujúce to môže byť, len aby ste ho dostali do sveta a navigovali ho bezpečne – hoci len preto, aby si dal šálku kávy," uviedla Emma vo svojej prosbe.

Zdroj: Profimedia

Jej zúfalá prosba o rady prišla krátko po zverejnení Willisových fotografií počas jeho výletu v Santa Monike. Na niekoľkých záberoch pôsobil herec zmätene a dokonca aj zostarnuto. Spoločnosť mu však robili dvaja kamaráti, ktorí dozerali na jeho bezpečnosť počas návštevy mesta.

Willisova manželka zároveň na sociálnych sieťach pekne poprosila fotografov, aby ho nechali na pokoji.