Herečka Fran Drescher z populárneho sitkomu Pestúnka na pohľadanie oslávila 30. septembra už svoje 63. narodeniny. Pri pohľade na jej súčasné fotografie by jej však len málokto hádal, že herečke pomaly, ale isto ťahá už na 70. Život sa však s populárnou herečkou vôbec nemaznal.

Herečku Fran Drescher si fanúšikovia obľúbili práve vďaka populárnemu seriálu, ktorý sa dlhé roky vysielal aj na našich obrazovkách. Svojrázna kozmetička, z ktorej sa nedopatrením stala opatrovateľka v bohatej rodine vdovca, si získala srdcia mnohých.

Napriek tomu, že na televíznych obrazovkách rozdáva ľuďom radosť, v živote si prešla peklom, ktoré by nechcel zažiť nikto. V roku 1985 sa do jej domu vlámali dvaja ozbrojení muži. Zatiaľ čo jeden raboval jej dom, druhý spútal herečkinho manžela a donútil ho, aby sa pozeral, ako znásilňuje jeho ženu a jej kamarátku, ktorá u nich bola v ten večer na návšteve. Fran sa dlho nedokázala cez traumatizujúci zážitok preniesť. Napriek strachu však našla odvahu a polícii opísala páchateľa, ktorého našli a poslali za mreže.

Krach manželstva a rakovina

Východiskom z traumatizujúceho zážitku bol práve seriál Pestúnka na pohľadanie, ktorý Fran s manželom vymysleli 6 rokov po strašnej udalosti. Napriek tomu, že sa seriál tešil veľkému úspechu, samotné šťastie herečky netrvalo dlho. V roku 1999 sa jej manžel priznal k tomu, že je homosexuál, a krátko na to jej diagnostikovali rakovinu maternice. Ani v tejto ťažkej situácii sa herečka nevzdala a boj so zákernou chorobou nakoniec vyhrala a následne založila aj neziskovú organizáciu.

Aj keď si herečka vo svojom živote prešla hotovým peklom, nikdy sa nevzdala a na svet pozerala optimisticky. Na to, že len pred pár dňami oslávila 63. narodeniny, dokonca vôbec nevyzerá. Kto by si však myslel, že za jej vzhľadom stoja šikovní chirurgovia, je na omyle. Fran totiž nie je fanúšikom ani plastickej chirurgie, ani neholduje zaručeným receptom na chudnutie. Svoj život si totiž najradšej vychutnáva na živo a je to na nej aj vidieť.

