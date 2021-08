Preoperovaná Barbie Jessica chce porodiť dieťa: Ukázala holé prsia a odskočila si pre MATERNICU ×

Najznámejšia živá Barbie na svete Jessica Alves (38), ktorá bola nedávno ešte mužom Rodrigom, neprestáva svojimi premenami šokovať. Po zmene pohlavia, hľadaní romantického partnera, čo ju pripraví o panenstvo a zmenšení žalúdka prekvapila ďalšou šokujúcou správou. Preoperovanej Barbie totiž začali tikať biologické hodiny a zatúžila po vlastnom dieťatku, ktoré by chcela sama porodiť. Má to však háčik, hoc je Jessica už rok hrdou majiteľkou vagíny, v jej tele stále chýba maternica. Pre Jessicu, to zdá sa, nie je žiadna veľká prekážka.