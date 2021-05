Hviezda sociálnych sietí a televíznych obrazoviek Jessica Alves, ktorá sa preslávila ešte ako živý Ken Rodrigo, neprestáva po svojej premene na živú Barbie prekvapovať. Fanúšikom sa na sociálnej sieti neustále chváli novinkami zo svojho života, no tentoraz svoj výstup neustriehla a zo svojho dekoltu ukázala viac, ako chcela.

Bohyňa plastických operácií a živá Barbie Jessica Alves (37) bola ešte pred niečo vyše rokom mužom Rodrigom, ktorý sa vo svete preslávil ako živý Ken. Po zmene pohlavia si Jessica zvykla na predvádzanie svojich bujných kriviek. Občas však prsnatá "kráska" poriadne prestrelí a fanúšikom ukáže viac, ako by možno chcela.

Jessica Alves na klinike v Thajsku. Zdroj: Profimedia

Len nedávno sa na Instagrame objavili celkom nahé fotografie preoperovanej Barbie, na ktorých sa chválila ženskými krivkami. Vagínu a bradavky zahaľovali na záberoch len strohé smajlíky, ktoré však fantázii príliš priestoru nedali. Jessica síce záber rýchlo zo sociálnej siete nakoniec stiahla, no väčšina fanúšikov si jej nahé telo stihla minimálne zbežne prezrieť.

Zo živého Kena je už živá Barbie. Zdroj: instagram

Ani tentoraz sa Jessica, ktorá si aktuálne svoje ženské krivky užíva plnými dúškami, nedala zahanbiť a na sociálnej sieti zverejnila dráždivé video, v ktorom sa chválila svojím bujným dekoltom aj dokonalým mejkapom. Plastiková kráska si však zjavne nevšimla, že z dekoltu jej predsa len vykúka aj niečo viac. Celému svetu tak ukázala svoje prsia v plnej paráde aj so stvrdnutou bradavkou. Krátko po zverejnení video z Instagramu síce stiahla, no zábery jej obnaženého poprsia stihli obletieť svet.

Či to bola len nešťastná náhoda, alebo pokus prilákať nápadníkov do jej pripravovanej reality šou Love Me Gender, v ktorej sa pokúsi nájsť svoju životnú lásku a otca svojich detí, už nevieme. V každom prípade však znova našla spôsob, ako zaujať a zviditeľniť sa.

