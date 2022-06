Herca Pavla Nového (73) si Slováci zamilovali hlavne vďaka legendárnej českej komédii S tebou mě baví svět, kde stvárnil Pepu. S fanúšikmi sa však herec v uplynulých dňoch podelil o smutnú správu zo svojho života. Bojuje totiž so zákernou chorobou.

Pavel Nový, ktorý zahviezdil vo filmoch S tebou mě baví svět alebo Baba z ľadu, má guráž a nevzdáva sa.

Zdroj: čsfd

„Dnes som sa dozvedel, že je to rakovina. Tak mi držte palce. Mám sa preto pos*ať? Medicína robí míľové kroky vpred, tak sa na ne spolieham. Spolieham sa na to, že sa mi dnu do hlavy nedostane,“ povedal herec pre český magazín Sedmička. Nádor má na hlave v oblasti ucha.

Herec opísal detaily liečby „Zoškrabávali mi to z kosti a dali mi tam kus z kože z krku a dúfam, že to tým pádom budem mať z krku. Uvidíme, kam sa to vyvinie, ale už som bol mŕtvy a viem, že je to len sekunda,“ narážal herec na ochorenie, ktoré ho v minulosti takmer zabilo. Pavel Nový ochorel vtedy na exotickú západonílsku horúčku, vírusové ochorenie. Prenášajú ho migrujúce vtáky, od ktorých sa nakazia komáre a tie potom chorobu uštipnutím prenášajú na človeka. Herec ostal dokonca dlho paralyzovaný a na vozíku. Musel podstúpiť dlhé rehabilitácie, aby vedel chodiť. S rakovinou je odhodlaný zabojovať tiež.

Prečítajte si tiež: