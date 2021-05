Speváčka Adele sa aktuálne vyrovnáva so smrťou svojho biologického otca Marka Evansa, o ktorom v minulosti hovorila v spojitosti so zlým vzťahom a s bolesťou. Napriek tomu, že ich vzťah bol od jej útleho detstva chladný, speváčku správa o smrti otca, ktorý roky bojoval s rakovinou hrubého čreva, zasiahla.

Adele ako malé dievčatko. Vyrastala bez otca. Dal prednosť alkoholu. Zdroj: Youtube/Screen Junkies

Mark Evans opustil svoju manželku Penny, keď mala Adele len tri roky, a nechal ich, aby sa životom predierali bez jeho ochrany a lásky. „Markova rodina je z jeho úmrtia, samozrejme, veľmi rozrušená. Vždy dúfal, že sa s Adele zblížia, ale nakoniec to zostalo nevyriešené. Urobil niekoľko pokusov o nápravu, ale zjavne to bolo príliš neskoro," uviedol zdroj blízky rodine pre britský denník The Sun.

Speváčka Adele sa počas svojej kariéry netajila svojím negatívnym postojom k svojmu otcovi. Vo viacerých rozhovoroch uviedla, že je to človek, ktorého nenávidí. „Neznášam ho - je to môj otec," uviedla v jednom z rozhovorov na začiatku svojej kariéry. Ich vzťah sa ešte zhoršil v roku 2011, keď sláva Adele začala prudko stúpať.

Adele na začiatku svojej kariéry. Zdroj: Getty Images

V roku 2013 odhalil, že bojuje s rakovinou čreva, a obával sa, že nikdy nestretne svojho vnuka Angela - syna Adel a jej exmanžela Simona Koneckého, s ktorým sa v marci rozviedla. Mark však ďalej tvrdil, že v čase vydania jej tretieho albumu 25, ktorý vyšiel v roku 2015, sa im podarilo udobriť a ich vzťah zosilnel. Aj to sa však napokon ukázalo ako klamstvo, keď tieto slová speváčka v roku 2017 poprela počas odovzdávania cien Grammy, keď v ďakovnej reči označila za svojho otca manažéra, ktorému vďačí za úspech. "Urobil si to neuveriteľne a dlžím ti všetko. Sme spolu desať rokov a milujem ťa, akoby si bol môj otec. Veľmi ťa milujem. Nemilujem svojho otca, to je to. On pre mňa veľa neznamená. Milujem ťa, akoby som mala milovať svojho otca,“ uviedla speváčka v ďakovnej reči a poprela zlepšenie vzťahu so svojím otcom.

Anketa Myslíte si, že alkohol je veľkým problémom v rodinných vzťahoch? Áno, je to metla ľudstva. 0% Nie, dá sa to zvládnuť. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Dôvodom rozbrojov medzi dcérou a otcom bola jeho láska k alkoholu, pre ktorý neváhal opustiť svoju rodinu. "Každý deň som vypil dva litre vodky a sedem alebo osem pollitrov piva. Takto som pil tri roky. Len Boh vie, ako som to prežil. Hlboko som sa hanbil za to, čím som sa stal, a vedel som, že najláskavejšou vecou, ​​ktorú môžem pre Adele urobiť, je zabezpečiť, aby ma v takom stave nikdy nevidela," uviedol jej otec v jednom z rozhovorov.

Mohlo by vás zaujímať: