Speváčka Britney Spears (41) najnovšie predviedla poriadne desivý kúsok. Z jej videí ide už dlhšie obdobie strach, no naposledy sa desivo zahrávala s nožmi, ktoré označila za napodobeniny. Jej zranenia však ukazujú presný opak.

Britney Spears najnovšie poriadne prestrelila. To, čo momentálne vyvádza na svojom Instagrame, len ťažko prisúdiť normálnemu správaniu a zdá sa, že po oznámení rozvodu so Samom Asgharim to s ňou ide z kopca.

Speváčka mala na ruke obväz a možné rezné rany v klipe na Instagrame, ktorý prišiel deň po tom, čo ju bolo možné vidieť tancovať s dvoma mäsiarskymi nožmi v rukách, ktoré označila za napodobeniny. Jej obľubu v nožoch dávnejšie potvrdil aj jej budúci exmanžel a pri pohľade na jej najnovšie počínanie je evidentné, že niečo nie je v poriadku.

Britney má na svojom konte na Instagrame viac ako 42 miliónov sledovateľov, ktorí sa deň čo deň prizerajú jej tanečným kreáciám, ktoré často hraničia s erotickými scénami. ,,Uvedomujem si, že som veľmi schudla a moje oči nie sú také otvorené! Cítim sa slabšia, keď schudnem.“ napísala speváčka.

Britney Spears a jej tanec s nožmi. Najprv tvrdila, že sú kuchynské, neskôr, že sú to atrapy. Zdroj: Instagram/britneyspears

Speváčka, ktorá v roku 202 odhalila, že jej diagnostikovali bipolárnu poruchu, má vraj neustály strach a dokonca s nožmi aj spáva. To, že mala pravidelne jeden pod vankúšom, priznal aj Sam Asghari.