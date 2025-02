FOTO Zanedbaný a pribratý Horatio zo CSI Miami: Kolegovia ho nenávideli! AHA, ako vyzerá dnes

Diana Kotesová Vedúca oddelenia Zahraničie

Amerického herca Davida Carusa (69) si väčšina z nás pamätá ako šarmantného detektíva Horatia Cainea z obľúbeného seriálu CSI Kriminálka Miami. So seriálom sa však jeho kariéra definitívne skončila a Caruso, zrejme nedobrovoľne, odišiel do dôchodku. Vyjedol sa do nelichotivých rozmerov a jeho bývalí kolegovia naňho nespomínajú v dobrom.