Lolo Ferrari to nemala v detstve jednoduché. Trúchlila nad smrťou otca a jej matka ju údajne neznášala. Všetko sa zmenilo v roku 1988, keď sa ako 19-ročná vydala za obchodného dílera Érica Vigneho, ktorý bol od nej o 15 rokov starší. Spočiatku bezstarostný život sa však časom obrátil o 180 stupňov. Lolo mala našliapnuté na úspešnú kariéru modelky, to však jej staršiemu manželovi nestačilo. Éric pracoval ako jej manažér a hovorí sa, že to bol práve on, kto ju nútil k plastickým operáciám.

Hrudník Lolo FFerrari mal obvod 180 centimetrov, čím sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Zdroj: ullstein bild

Absolvovala vyše 20 plastík

Písal sa rok 1990, keď Lolo odštartovala radikálnu premenu a podstúpila vyše 20 plastických operácii pŕs. A výsledok? Obvod jej hrudníka meral neuveriteľných 180 centimetrov, čím sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Eva, teda Lolo Ferrari, nosila na svojej hrudi 6 kilogramov implantátov, čo jej prekážalo aj pri chôdzi. Niet tak divu, že strhávala na seba pozornosť všade, kde sa objavila. Ľudia si ju nielenže fotili, ale jej pŕs sa aj dotýkali. Objavila sa aj v niekoľkých filmoch pre dospelých, pracovala ako modelka a bola pravidelným hosťom televízneho programu Eurothrash.

Francúzska pornoherečka Lolo Ferrari, vlastným menom Eve Valoisová, zomrela pred 22 rokmi. Zdroj: David Koskas

Aj keď sa navonok zdalo, že si Lolo slávu užíva, realita bola úplne iná. "Hanbila som sa a veľmi som sa bála. Chcela som zmeniť svoju tvár, telo, prsia, všetko. Mám chuť umrieť," zdôverila sa neskôr.

Zadusila sa svojimi veľkými prsami?

Okolo smrti francúzskej pornoherečky zostáva stále veľa nezodpovedaných otázok. Lolo Ferrari zomrela za záhadných okolností 5. marca 2000 v juhofrancúzskom meste voňavkárskeho priemyslu Grasse. Bol to práve jej manžel, ktorý objavil jej nehybné telo v posteli. To ešte netušil, že na policajnom zozname bude podozrivý číslo jeden. Eioc si preto najal právnikov, ktorí sa opierali o tvrdenie, že Lolo Ferrari sa zadusila pod váhou svojho poprsia.

Pre obrovskú váhu implantátov nemala totiž iba problémy počas chôdze, ale taktiež nemohla spať na bruchu alebo na chrbte. Súdna pitva nakoniec ukázala, že Lolo zomrela na predávkovanie antidepresívami. Mnohí tomu však doteraz neveria...

