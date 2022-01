Nie je len hlavou štátu v pekných šatách a s korunou na hlave. Je aktívna na sociálnych sieťach, nemá problém zjesť obrovský hamburger či stretnúť sa so známymi pri hummuse a falafele.

Roky sa angažuje za práva arabských žien a bojuje s terorom Islamského štátu. Chodí bez tradičného hidžábu na hlave a aj takto chce zmeniť obraz moslimov vo svete.

Princ z rozprávky

Príbeh lásky s jordánskym panovníkom pripomína rozprávku. Spoznali sa v roku 1992, keď sprevádzala jedného z manažérov Applu, ktorý bol pozvaný na slávnostný obed do kráľovského paláca. Keď krásne dievča vstúpilo do banketovej sály, princ od nej nemohol odtrhnúť oči a celý večer sa od seba nepohli. O pol roka boli zásnuby a do roka svadba.

Kráľovná Jordánska, Rania. Zdroj: instagram queenrania

Ako 28-ročná sa stala kráľovnou a život po Abdalláhovom boku pripomínal raj. Obklopoval ju luxus a služobníctvo jej plnilo každé želanie. Rania však nechcela len brať. Mala prístup k rôznym fondom a vedela, že môže reálne pomáhať. Keď médiá na celom svete ospevovali jej krásu, ona bojovala o práva moslimských žien.

Tí najortodoxnejší jej majú doteraz za zlé, že upozornila svet na problém „vrážd zo cti“, čiže keď rodina zabije príbuznú pre údajné poníženie nevhodným správaním. „Často to ani neboli previnenia. Dievča sa napríklad zaľúbilo do nesprávneho chlapca alebo nechcelo nosiť hidžáb,“ smútila, ale postupne získavala čoraz väčšiu podporu. Nielen od manžela, ale aj od jeho otca, vtedajšieho kráľa. Nikto to nahlas nepovedal, ale klebetí sa, že vďaka Ranii kráľ Husajn zmenil zákon v prospech syna.