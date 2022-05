Populárna americká moderátorka Ellen DeGeneres ohlásila koniec svojej šou takmer po 20 rokoch! Za ten čas sa u nej v štúdiu vystriedali azda všetky celebrity Hollywoodu, ktoré si ju buď zamilovali, alebo ju dodnes neznášajú. Ellen to však môže byť ukradnuté. Za jedinú epizódu si ku konci kariéry zhrabla až 300-tisíc dolárov, vďaka čomu sa jej majetok vyšplhal do astronomických výšin!

Ellen DeGeneres patrí medzi najznámejšie a najbohatšie ženy na svete! Jej kariéru odštartovala až vlastná šou, v ktorej s humorom vyspovedala najväčšie mená Hollywoodu. Dnes už 63-ročná moderátorka však bola koncom 90. rokov úplne neznáma a do filmového priemyslu ju vynieslo až dabovanie rybky Dory vo filme Hľadá sa Nemo. Až na začiatku nového milénia odštartovala svoju vlastnú šou, ktorá sa stala okamžite veľkým hitom.

Prvý diel jej popoludňajšej talkshow sa odvysielal v septembri 2003, potom nasledovalo 3 200 ďalších, rozložených do devätnástich sérií. Jej prvým a zároveň posledným hosťom bola Jennifer Aniston (53). Moderátorke v tom čase porozprávala o konci seriálu Priatelia, ale aj o rozvode s Bradom Pittom, keď musela vyhľadať terapeuta. Úprimná spoveď Aniston prilákala k televíznym obrazovkám státisíce divákov a šou neskôr lámala rekordy aj po 20 rokoch.

V roku 2003 bola jej prvým hosťom herečka z Priateľov, Jennifer Aniston. Zdroj: Reprofoto Youtube

„Pred dvadsiatimi rokmi, keď sme sa snažili program ponúkať, si nikto nemyslel, že by to mohlo fungovať,“ priznáva Ellen, ktorá dnes patrí medzi najdrahšie moderátorky sveta – a bodaj by nie!

Vlastí viac ako 17 nehnuteľností v hodnote 650 miliónov dolárov

Vo svojej šou dokázala donútiť celebrity naozaj k podareným kúskom. S bývalou prvou dámou Michelle Obamovou predviedla tanečné číslo, s Jennifer Aniston sa pred kamerami pobozkala, Juliu Roberts donútila, aby jej dala dýchanie z úst do úst, a Victoriu Beckham zas, aby si dala nohu za hlavu.

Slávne "selfie" Ellen s celebritami z odovzdávania Ocarov. Zdroj: Handout

Za to, že celebrity spravili všetko, o čo ich požiadala, zinkasovala tučný balík peňazí, ktoré investovala do nehnuteľnosti. Dnes vlastní 17 domov v hodnote 650 miliónov dolárov. Ten najdrahší sa nachádza v luxusnej štvrti Beverly Hills Montecito, hneď vedľa domu britského princa Harryho a jeho manželky Meghan Markle. Nehnuteľnosť, ktorá už na prvý pohľad pripomína palác, má hodnotu 70 miliónov.