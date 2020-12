Kedysi slávne filmové sestry Olsenky by ste dnes na ulici nespoznali. Obidve sa filmovému svetu vyhýbajú, ako sa len dá a momentálne sa venujú vlastnej značke oblečenia. A keď sa ich náhodou podarí paparacom vyfotografovať, fanúšikovia nad ich zmenou imidžu len krútia hlavami.

Mary-Kate Olsen prežíva ťažké obdobie! S manželom Olivierom Sarkozym (51) podali v máji žiadosť o rozvod a momentálene prebiehajú súdne ťahanice o ich dom v hodnote 13 miliónov eur. Ako informuje britský denník Daily Mail v prípade, ak by Mary-Kate súd prehrala, je stále takpovediac za vodou. Jej majetok totiž dosahuje neuveriteľných 250-miliónov dolárov, ktoré sa jej nenazbierali iba z jej hereckých čias, ale najmä vďaka jej vlastnej značke s oblečením.

Ani napriek úspešnej filmovej kariére a podnikaniu to nevyzerá tak, že by si svojská Olsenka užívala život ako kedysi. Paparaci ju odfotili práve vtedy, keď odchádzala zo svojej kancelárie, prešla cez ulicu a rýchlo nastúpila do auta. Oblečený mala čierny dlhý kabát až po zem, na tvári mala čierne rúško a jej vlasy vyzerali tak, akoby sa nečesala už niekoľko dní.

Mary-Kate sa s Olivierom Sarkozym rozišla po piatich rokoch manželstva. Podľa súdnych dokumentov, ktoré predložil herečkin právnik, chcel jej manžel vyhodiť z domu Mary-Kate počas vrcholu pandémie. „Bolo jasné, že moje manželstvo sa skončilo... už niet cesty späť," zdôverila sa herečka.