Vojvodkyňa Kate nie je len kráľovnou recyklácie a štýlu, ale aj šetrnosti. Rovnako ako šatník svojich detí, aj ten svoj často obohatí kúskami z bežnej konfekcie a na elegancii jej to nikdy neuberie.

Čo dokázala aj počas návštevy centra Little Village v Brente, ktoré slúži na podporu miestnych rodín. Organizácia im zaisťuje prístup k základným veciam pre malé deti. Kate si pri tejto príležitosti obliekla čierne nohavice, lodičky čiernej farby, svetlé tričko a biele sako značky Zara, ktorého cena sa pohybuje okolo 50 eur.

Matka troch detí si pri príchode do centra odhrnula vlasy z tváre a ukázala svoju prirodzenú krásu s jednoduchým mejkapom, v kombinácii s ľahkou vrstvou podkladu s dymovo hnedými očami a ružovým rúžom.

Kate bola počas návštevy centra v dobrej nálade a namiesto pózovania fotografom sa vrhla do práce. Pripojila sa k mladej mamičke Sare a pomohla jej s triedením kníh. Počas svojej návštevy sa vojvodkyňa stretla so zamestnancami a s dobrovoľníkmi z centra, ako aj s rodinou, ktorá je odkázaná na pomoc centra. Charitatívna organizácia vybavuje rodiny oblečením, hračkami a základnými potrebami pre dojčatá a deti do piatich rokov vrátane plienok, postieľok, kočíkov a toaletných potrieb. Kate si so záujmom vypočula o dôležitosti pomoci pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi.

Elegantný outfit vojvodkyne Kate znamenal aj návrat k pracovným povinnostiam po oslavách jubilea kráľovnej Alžbety. Ani počas štyroch dní osláv sa Kate nedala zahanbiť a predviedla sa v niekoľkých očarujúcich outfitoch vrátane zrecyklovaných bielych kabátových šiat či v ležérnom domácom outfite počas pečenia koláčikov so svojimi ratolesťami. Čo poviete, v ktorom outfite to Kate pristalo najviac?

