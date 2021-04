Skôr, ako sa Kate a William stali kráľovským párom a do ich života vstúpil kolotoč oficiálnych povinností, si mladá dvojica vedela zábavu vychutnať naplno. V ich životoch pred desiatimi rokmi nechýbalo opaľovanie na jachte či divoké večierky. A hoci sa o množstvo škandálov postaral aj samotný princ William, práve Kate bola tá, ktorá to na večierkoch vedela poriadne rozbaliť.

Princ William a vojvodkyňa Kate vo štvrtok 29. apríla oslávili 10. výročie svadby zverejnením nových portrétov na sociálnej sieti. Kráľovský pár za tie roky nielen mierne zostarol, ale zmenil aj spôsob svojho života na takpovediac usadenejší a pokojnejší. Kate si už ako vojvodkyňa a manželka budúceho kráľa nemôže dovoliť výstrelky v podobe nočných záťahov v bare, ba dokonca ju nevidieť ani v bikinách. Ešte pred pár rokmi však ani jeden z nich neviedol taký usporiadaný život a svoju mladosť si dokázali užiť naplno.

Princ William a Kate Middleton tancovali v noci na 26. narodeniny v stane Bouji v klube Beaufort Polo v Gloucestershire v roku 2008. Zdroj: archív/instagram

Napriek tomu, že sa Kate a William najskôr stali priateľmi v roku 2001 a až o dva roky neskôr začali spolu randiť, ich vzťah bol v počiatkoch vcelku búrlivý. Mladá Kate údajne princa Williama zaujala na prvý pohľad, keď na prehliadkovom móle predvádzala priehľadné čierne šaty, ktoré odhaľovali jej spodnú bielizeň a dokonalú postavu. Napriek tomu sa do nej vraj William zamiloval až neskôr. To, čo ho skutočne dostalo na kolená, bol totiž podľa agentúry Mail on Sunday jej nezbedný zmysel pre humor.

Dvojica si tak užívala zábavné chvíle od večierkov plných alkoholu, tanca až po dobrodružstvo na Ibize, po ktorom médiá zaplavili fotografie Kate v bikinách.

Williamov úlet v nočnom klube sa dostal na titulky bulváru. Ranená Kate sa o jeho správaní dozvedela až z novinových titulkov. Zdroj: archív/instagram

Keď sa pár v roku 2007 rozišiel, zlomenú Kate prenasledovali paparaci na každom kroku. Nakoniec sa však rozhodla, že smútiť za niečím, čo je minulosťou, nemá zmysel, a tak sa znova vrhla do víru nočného života bez Williama. Jedným z najväčších škandálov, ktorý sa pritom objavil v bulvárnych plátkoch, boli zábery Kate vystupujúcej z auta, keď si neustrážila svoje nohy a fotografom ukázala, čo má pod sukňou.

Až časom sa po boku princa Williama a dohľadom kráľovskej rodiny ujala svojich povinností s noblesou a so sofistikovanosťou. Na jej bujaré večierky a módne výstrelky však bulvárne plátky spomínajú dodnes, neveríte? Presvedčte sa o tom v galérii článku, kde nájdete fotografie Kate a Williama z ich bujarej mladosti. Verte, že na niektorých záberoch sofistikovanú vojvodkyňu ani nespoznáte.