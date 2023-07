Súťaž krásy Miss Holandsko 2023 vyvolala vlnu kontroverzie, keď sa víťazkou stala transrodová súťažiaca Rikkie Valerie Koll (22). Zatiaľ čo jedny kráske fandili, druhým jej víťazstvo ležalo v žalúdku. Druhá v poradí skončila na súťaži sympatická brunetka Nathalie Yasmin Mogbelzada (26), ktorá má korene na Slovensku, keďže odtiaľ pochádza jej mama. Práve s Nathalie sme sa porozprávali o súťažiach krásy, čo sa na nich v uplynulých rokoch zmenilo a ako sú v nich vnímané plastické operácie. Čo to nám prezradila aj o víťazke súťaže, ako aj o svojich plánoch do budúcnosti.

Nathalie Mogbelzada, amsterdamská kráľovná krásy, sa dostala na titulky novín počas nedávnej súťaže Miss Universe v Holandsku, keď si zabezpečila prestížne postavenie prvej vicemiss. Hlavnú výhru jej vyfúkla úspešnejšia súťažiaca Rikkie Valerie Kolle. Napriek tomu počas celej súťaže Nathalie Mogbelzada predvádzala svoju mimoriadnu zručnosť a atraktívnosť a uchvátila porotcov aj publikum svojou vyrovnanosťou a charizmou. Málokto však vie, že Nathalie má slovenské korene a aj počas nášho rozhovoru s nami komunikovala v slovenskom jazyku.

S Nathalie sme sa zhovárali nielen o jej názore na víťazku súťaže, ale aj o jej úspechoch v ďalších súťažiach krásy či o tom, ako vníma plastické operácie v týchto súťažiach. Kedysi boli totiž práve o prirodzenej kráse a charizme dievčat, ktoré bojovali o korunku.

Nathalie sa síce na Slovensku nenarodila, no pochádza odtiaľ jej mama. "Moja mama sa narodila a vyrástla na Slovensku, keďže sa zamilovala do muža v Holandsku, prisťahovala sa do Holandska, kde som sa narodila. Aj keď som vyrastala v Holandsku, rada sa vraciam na Slovensko, keďže tu žije aj moja rodina a priatelia. Okrem mojich milovaných žijúcich na Slovensku milujem aj slovenskú hudbu a bolo by úžasné ísť s mamou na koncert Elánu," uviedla s úsmevom. "Dokonca sú chvíle, keď som uvažovala o tom, že sa presťahujem na Slovensko, no pri mojom vyťaženom živote som sa k tomu ešte nedostala," dodala Nathalie pričom túto možnosť presťahovať sa sem, nezavrhla.

