FOTO Veronika smutne priznáva: Som PRÍLIŠ DOKONALÁ, ľudia mi neveria, že existujem! Čo myslíte? ×

Pekní ľudia majú ťažký život! Sťažuje si slovenská modelka Veronika Rajek na sociálnej sieti Instagram. Veronika sa dostala do povedomia v súťaži Miss Slovensko v roku 2016, v ktorej sa však neprebojovala ani do prvej víťaznej trojky. Že by jej aj v tomto prípade porota neuverila, že je jednoducho dokonalá?