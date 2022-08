Vždy, keď sa naskytla príležitosť odcestovať, dlho neotáľala. Po roku 1989 odišla Magda Vášáryová (73) do Viedne, kde sa stala veľvyslankyňou Československa, a o dekádu neskôr hájila záujmy Slovenska vo Varšave. Dodnes ju cez leto v Bratislave takmer nevidíme.

Len čo trochu stúpne teplota, uteká na chalupu do Banskej Štiavnice. Terapiu zmenou adresy si naordinovala aj po smrti manžela Milana Lasicu (†81). Kúpila si nový byt, ale ešte chvíľu potrvá, kým sa v ňom zabýva, píše týždenník Plus 7 dní na svojich stránkach.

Byt, kde bývala s Lasicom, predala za 950-tisíc eur

Leto sa začalo pre Magdu Vášáryovú sľubne. Aby nežila v spomienkach, rozhodla sa predať byt v bratislavskom Starom Meste, kde na každom kroku videla zosnulého manžela. Bývanie v tehlovom bytovom dome z tridsiatych rokov, navyše v lukratívnej štvrti, vyčíslila na závratných 950-tisíc eur.

Nečakala, kým sa nájde záujemca, a hneď plánovala sťahovanie do nového bytu. Dlho triedila najmä tisícky kníh, päťizbová nehnuteľnosť bola nimi zasypaná. Namierila si to do novostavby v relatívne hektickej časti Bratislavy, len na skok od starého bytu. V tom novom sa ešte ani poriadne nevybalila a už rozpráva, že zo Slovenska na štyri mesiace odchádza.

„Mám ohromnú radosť, pretože mi v Poľsku priklepli štipendium na univerzite v Krakove, kde budem môcť dokončiť svoje doktorandské štúdiá,“ prezradila českým novinárom z Rytmu života. Bývalá herečka a politička si tak plní sny v naozaj zrelom veku. Vždy tvrdila, že kolegovia v divadle jej dávali pocítiť, že herectvo nikdy nevyštudovala. V skutočnosti sa chcela stať sociologičkou.

Študovala na Komenského univerzite Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov bola študentkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, no jej pôsobenie na škole nedopadlo slávne. Po roku 1968 herečku z našej najväčšej univerzity vyhodili pre Jakubiskov film Vtáčkovia, siroty a blázni, kde hrala. Komunisti ho zavreli na dvadsať rokov do trezora a mladšia sestra Emílie Vášáryovej si niesla následky. V štúdiu vďaka statočným profesorom pokračovala tajne a školu dokončila.

