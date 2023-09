Vzťah princa Harryho s jeho kráľovskou rodinou sa skomplikoval po jeho odchode z monarchie a presťahovaním do Ameriky s Meghan Markle. Stalo sa tak síce ešte v roku 2020 a napriek tomu, že časom by sa mohlo zdať, že sa situácia upokojí, udial sa pravý opak.

Harry najnovšie priletel do rodného Londýna na udeľovanie cien WellChild Awards. Správy naznačujú, že položil otázku, či by mohol prenocovať vo Windsore, zatiaľ čo jeho otec bol v tom čase v Balmorale na výročí úmrtia kráľovnej Alžbety II. Týmto krokom pravdepodobne vyjadril záujem navštíviť miesto, kde je kráľovná pochovaná – Kaplnku sv. Juraja vo Windsore.

Jeho žiadosť však bola zamietnutá s odôvodnením, že v takom krátkom čase nie sú k dispozícii žiadne voľné nehnuteľnosti. Ponúkli mu však možnosť zostať so svojím otcom v Balmorale na výročie kráľovninej smrti 7. septembra, to však princ odmietol s tým, že je príliš zaneprázdnený. Namiesto toho radšej zostal v hoteli a na zosnulú babičku spomínal sám.

Môže si za to sám? Odkedy Harry v roku 2020 opustil kráľovskú rodinu, zmenil svojím rozhodnutím mnoho vecí. Zdroj: Profimedia

Na tejto situácii sa ukázalo, že z návštev rodiny sa pre Harryho stal dlhý a ponižujúci proces. Ak sa totiž chce stretnúť s vlastným otcom, musí dostatočne dopredu požiadať o oficiálnu audienciu a nemá istotu, že jeho žiadosť bude schválená. Podľa informácií Telegraphu má Harry navštíviť Britániu opäť v januári.

Anketa Myslíte si, že krok so strany Karola III. je voči synovi fér? Nie 32% Áno 68% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Stále však platí, že môže zostať vo Windsore, ale opäť iba v prípade, že bude schválená jeho oficiálna žiadosť. Vzhľadom na to, že jeho prvá žiadosť nebola, dajme sa teda prekvapiť. V každom prípade je smutné to, že sa s vlastným otcom môže stretnúť len vtedy, ak mu to oficiálne dovolia.

Prečítajte si tiež: