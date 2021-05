Podväzky, korzet, veľký výstrih a blond vlasy! Billie Eilish na titulnej strane časopisu Vogue akosi vybočila zo svojho pohodlného ležérneho štýlu, vďaka ktorému ju obdivovali milióny ľudí z celého sveta. Mladá speváčka, ktorá sa preslávila ešte v roku 2016, vynikala azda všade, kde sa objavila. Na rozdiel od ostatných hollywoodskych speváčok sa na červenom koberci ukazovala v širokých nohaviciach, vo veľkej mikine a namiesto vyčesaných vlasov si na hlavu nasadila obyčajný klobúčik.

Aj to je jedným z dôvodov, prečo fanúšikovia mladej speváčky nechápu, prečo sa rozhodla odhaliť časti tela a pózovať vo vyzývavom oblečení. „Celé je to o tom, v čom sa cítiš dobre. Ak chcete ísť na operáciu, choďte, ak si chcete obliecť šaty, v ktorých si o vás niekto myslí, že ste príliš tučná, kašlite na to a oblečte si ich,“ povedala pre Vogue.

To, či sa Billie skutočne cítila dobre v obtiahnutom korzete a podväzkoch, sa už síce nedozvieme, no niektorí fanúšikovia si však stoja za tým, že z ich favoritky sa stal akýsi pokrytec, keďže jedno hovorí a druhé robí.

Anketa Páči sa vám speváčka Billie Eilish na titulnej strane časopisu Vogue? Áno, je nádherná! 50% Na také fotenie je príliš mladá, veď má iba 19 rokov! 0% Nie, oveľa krajšia bola, keď sa držala svojho vlastného štýlu! 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

