Čo sa to s ním deje? Počas propagácie životopisného filmu o Elvisovi Presleym zažil oscarový herec Tom Hanks krušné chvíle. Počas vystúpenia na pódiu ho zradilo vlastné telo. Hanksova pravá ruka sa nachvíľu začala nekontrolovane triasť, keď držal mikrofón a prihováral sa davu.

Herec sa snažil svoj zdravotný problém zamaskovať, keď si mikrofón pridržal druhou rukou. Tras jeho ruky však neunikol pozornosti, a tak sa objavili obavy o jeho zdravie. Podobné zdravotné problémy sa pritom nedávno objavili aj u ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý vraj trpí Parkinsonovou chorobou.

Britský denník Daily Mail si po Hanksovom vystúpení na pódiu všimol aj ďalší detail. Herec podľa ich zistení stratil za uplynulý rok aj značne na hmotnosti. Oproti Septembru 2021 je herec pochudnutý, čo by mohlo súvisieť so zdravotnými problémami.

Rozruch však nevyvolali len obavy o Hanksovo zdravie ale najnovšie aj incident v reštaurácii. K tomu došlo v momente, keď Tom (65) odchádzal so svojou manželkou Ritou (65) z reštaurácie v New Yorku, keď ich prepadli príliš horliví fanúšikovia. Jeden z nich v záchvate udrel Ritu do chrbta a takmer ju zhodil na zem.

Napriek tomu, že mal herec okolo seba ochranku, vydal sa chrániť svoju ženu sám. Na muža, ktorý udrel jeho ženu nazúrene kričal a nadával mu. „Moja žena? Vráťte sa ku✵va hore! Zraziť moju ženu?!," kričal nazúrený herec na fanúšika a následne spolu vbehli do pristaveného auta. Nepozorný muž za hercom ešte stihol zakričať ospravedlnenie, no s Tomom to ani nepohlo.