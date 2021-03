Speváčka Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver a spevák Jared Leto aktuálne nakrúcajú životopisný film s názvom House of Gucci. Štvorica hercov sa v tomto čase nachádza v Taliansku, kde vznikajú najnovšie scény. A podľa najnovších fotografií zo zákulisia je na pľaci poriadne horúco. O pikantné fotografie sa nepostaral nikto iný, ako samotná Lady Gaga!

Lady Gaga vo filme prepožičiava svoju podobu Patrizii Reggianiovej (72), ktorá sa v roku 1973 vydala za vnuka zakladateľa impéria Gucci. Postavu Maurizia Gucciho stárňuje herec Adam Driver, ktorý sa taktiež nachádza na pikantných fotografiách. Počas nakrúcania, keď sa obaja herci nachádzali na člne v obkľúčení kameramanov a filmového štábu, si spoločne strihli bozkávaciu scénu.

Gaga sa v jednom momente nakloní nad herca a začne ho vášnivo bozkávať. Na tom by, samozrejme, nebolo nič nezvyčajné. Gaga má však na sebe oblečené krátke šaty a v predklone tak neukázala kameramanovi iba podväzok, ale skoro aj celý zadok!

Lady Gaga majú mnohí zafixovanú predovšetkým ako speváčku, no úloha vo filme House of Gucci nie je ani zďaleka jej prvá skúsenosť pred kamerami. 34-ročná speváčka sa objavila v seriáli American Horror Story, za ktorý získala Zlatý glóbus, a taktiež sa do pamäti vryla aj vo filme Zrodila sa hviezda, kde si zahrala po boku Bradleyho Coopera.

Scéna z filmu Zrodila sa hviezda, kde spieva spolu s Bradleym Copperom. Zdroj: Profimedia

Koniec koncov, pred kamerou sa objavovala aj počas nakrúcania svojich videoklipov či v reklamách. Ktovie, Gaga možno jedného dňa zavesí svoju spevácku kariéru na klinec a venovať sa bude výlučne iba herectvu...

Prečítajte si aj: