Herečka Angelina Jolie (46) už roky bez pochyby patrí k najkrajším ženám Hollywoodu. Napriek tomu, že posledné roky výrazne schudla a jej ženské proporcie sa trochu zmenili, stále vyzerá aj štyri roky pred 50-kou veľmi mladistvo a sexi. Tajomstvo jej mladistvého vzhľadu však podľa odborníkov na krásu nespočíva v prirodzenosti. Podľa ich vyjadrení pre britský denník The Sun totiž herečka podstupuje skrášľujúce zákroky.

Nie je to prvýkrát, čo hollywoodsku krásku Angelinu Jolie (46) obviňujú z podstupovania skrášľovacích zákrokov. Už v minulosti sa dookola pretriasalo či sú jej pery prirodzene plné alebo ide o šikovnú prácu odborníkov na krásu. Ako sa však ukázalo, Angelina mala plné pery už v detstve, a tak sa obvinenia časom rozplynuli.

Angelina Jolie na premiére filmu Eternals 18. októbra 2021. Zdroj: Profimedia

Samotná herečka priznala verejne len jedinú plastickú operáciu, a to v súvislosti s dvojitou mastektómiou a následnou rekonštrukciou prsníkov v roku 2013, ktorú podstúpila ako prevenciu pred vznikom rakoviny prsníkov, na ktorú zomrela aj jej milovaná mama. Ostatné plastické operácie a estetické vylepšenia odmietla a v roku 2010 vyvrátila špekulácie o vylepšeniach aj pre britský denník Daily Mail. "Nič som nepodstúpila a myslím, že ani nebudem ... Neplánujem to urobiť," povedala v tom čase pre Daily Mail.

Svojim mladistvým a dokonalým vzhľadom však znova prekvapila v pondelok počas premiéry jej nového filmu "Eternals", čím znova rozpútala diskusiu o tom, že podstupuje skrášľujúce a estetické zákroky, aby si zachovala svoj mladistvý vzhľad. Na obvinenia fanúšikov reagoval aj britský denník The Sun, ktorý v súvislosti s vylepšením pomocou estetickej medicíny oslovil niekoľko odborníkov na krásu. Medzi nimi bola aj odborníčka na botox Alice Henshaw, ktorá sa v minulosti vyjadrila, aj k premene herca Toma Cruisa. „Neexistuje spôsob, ako by si dokázala udržať svoju pleť bez vrások, bez preventívnej liečby. Verím, že jej pery sú prirodzené, ale rozhodne by som povedala, že absolvovala ošetrenie botoxom, ošetrenie na spevnenie pokožky a možno aj injekčné výplne," uviedla pre britský bulvárny denník a dodala, že výplne boli pravdepodobne prevedené veľmi šetrným injekčným spôsobom, ktorý v minulosti podstúpila aj speváčka Jennifer Lopez, a ktorý nezanecháva stopy po zákroku.

Fotografie Angeliny, ako s ňou šiel čas a ona aj tak nestarla nájdete v galérii článku TU. Čo poviete, myslíte si, že Angelina podstúpila skrášľujúce zákroky?

