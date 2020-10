Použitie filtra na fotografii v službe Instagram sa môže javiť ako bežné, má však aj svoju tienistú stránku. Popri aplikáciách, ktoré možno pridávajú alebo menia odtieň obrázka, umožňujú nové aplikácie používateľom úplne zmeniť vzhľad iba pomocou niekoľkých jednoduchých kliknutí.

Aplikácie na úpravu fotografií používajú milióny ľudí. Stačí len niekoľko kliknutí a z človeka sa doslova stane niekto celkom iný. Zdroj: reprofoto the sun / instagram

Aplikácie bez vekového obmedzenia pre používateľov vás môžu zmenšiť, zmeniť vlasy, rozšíriť úsmev, vybieliť zuby alebo zväčšiť zadok a zmenšiť nos. Pre mladistvý vzhľad navrhli filtre, ako napríklad dospievajúce dievča, a glam make-up, aby poskytli efekt nalíčenia. Už viac ako rok nie sú sledovaní, ale teraz konzervatívny poslanec Dr. Luke Evans žiada, aby firmy pôsobiace v sociálnych sieťach, celebrity a vysielatelia označili fotografie, ktoré boli zmenené.

Odborníci na duševné zdravie chcú, aby boli aplikácie vekovo obmedzené, aby chránili mladých ľudí pred problémami. Oslovili štyri celebrity a požiadali ich, aby každý poslal fotografiu, potom ich spustili cez populárne filtre FaceApp a BodyApp a požiadali hviezdy o ich reakcie.

Anketa Malo by byť používanie filtrov na sociálnych sieťach zakázané? Áno 88%

Nie 12% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

36-ročná Casey, ktorá na svojej sociálnej sieti zdieľa výlučne len reálne fotografie, ostala premenou cez dostupný filter celkom zhrozená. „Je to hrozné. Som zmätená, pretože nemôžem uveriť, že som to skutočne ja alebo že existuje aplikácia, ktorá to dokáže. Moja prvá myšlienka je, že vyzerám ako plastová bábika, čo len ukazuje, aké je to nereálne. Je to neprirodzené a nikdy by som nič také nezverejňovala na svojich sociálnych sieťach. Je to zlým príkladom pre mladšie generácie," uviedla pre britský The Sun. „Keby videli tento môj obrázok bez toho, aby vedeli, že bol zmenený, vzhliadali by k tomuto a nikdy by ho nedokázali znovu vytvoriť v reálnom živote. Je mi smutno, pretože mám dve mladé dcéry a myslieť si, že musia vyrastať vo svete, kde si to ľudia robia sami, je veľmi znepokojujúce," dodala.

Ostatné hviezdy, ktoré poslali svoje fotografie, mali podobné reakcie.