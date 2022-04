To ona je „zodpovedná“ za pojem sexbomba. Začal sa totiž používať až po tom, čo sa objavila vo filme Bombshell - Sexbomba (1933). Inšpirovala sa ňou Marilyn Monroe i Madonna.

Zdroj: Public Domain

Mala krátky, ale profesionálne plodný život. Nakrútila 36 filmov a ako prvá žena sa podľa Amerického filmového inštitútu stala „najväčšou americkou legendou filmového plátna“. Jej imidž tvorený filmovými spoločnosťami bol však taký umelý ako farba jej vlasov.

Bola krásna, symbol sexepílu, stelesnenie mužských túžob, femme fatale a prvá naozajstná platinová blondína. Ale aj dobrá herečka, talent jej spadol z neba. V súkromí osamotená a nešťastná.

Mama a dcéra

Harlean Harlowová Carpenterová sa narodila začiatkom marca 1911 v americkom Kansas City zubárovi a rozmaznanej dcére bohatého realitného magnáta. „Baby“, ako ju rodičia volali, prežila ako 11-ročná ich rozvod a vtedy sa mama rozhodla presadiť v Hollywoode. Ako 34-ročná však bola „priveľmi zrelou debutantkou“, tak sa rozhodla urobiť hviezdu z Harlean. Tá o herectvo záujem nemala, radšej sa ako 16-ročná vydala za bohatého dediča Charlesa Chucka McGrewa staršieho o päť rokov.

Ku kariére pomohla Harlean náhoda. Raz odviezla kamarátku, začínajúcu herečku, na kasting a tam zaujala producentov. V továrni na sny sa to hemžilo kráskami, ktoré túžili dostať sa na výslnie. Lenže slečna Carpenterová mala v sebe niečo navyše, „to niečo“ nedefinovateľné.

Za malú rolu v prvom filme Honor Bound (1928) dostávala necelých sedem dolárov za deň. Pri ďalších filmoch gáža vzrástla na 10 dolárov.

Blond panika

V roku 1931 zahrala Harlowová titulnú úlohu v komédii Platinová blondínka režiséra Franka Capru. Hughes potreboval film čo najlepšie spropagovať, a tak vymyslel šialenú reklamu v podobe súťaže s jednoduchými pravidlami: Žena, ktorej sa podarí získať farbu vlasov čo najpodobnejšiu tej Jeaninej, vyhráva. Cena 10-tisíc dolárov bola v čase hospodárskej krízy astronomická.

Zdroj: PROFIMEDIA

Tisícky Američaniek doma vytvárali a vyvárali rôzne odfarbovače na báze peroxidu či bielidla. V celej krajine vznikali kluby platinových blondínok. Dôsledkom boli síce tisícky žien so spálenou pokožkou hlavy a vypadávajúcimi chumáčmi vlasov, film mal však rekordnú návštevnosť. Toto obdobie vošlo do histórie ako „blond panika“.

Smrtiaca platina

V roku 1932 producenti usúdili, že imidž vampa už nie je pre divákov atraktívny, a začali ju obsadzovať do komediálnych úloh. Ukázalo sa, že sa v nich cíti oveľa lepšie než bezohľadná zvodkyňa. Zahrala si v Rozmaroch platinovej blondínky, kde bol jej filmovým partnerom opäť Clark Gable, a úspech snímky priniesol ďalší „blondínkovský“ film Výbušná blondínka. Opäť to bol kasový trhák a názov filmu sa stal aj Jeaninou prezývkou. Ju to však unavovalo. Mala už dosť platiny. Nechcela hrať v lacných gýčových filmoch.

Zdroj: Profimedia

Začala si tiež viac vyberať zo záplavy ponúk. Hrala oveľa menej, filmy už neboli také trháky a ona už nebola blondínou. Vlasy mala zničené neustálym odfarbovaním, vraj bola už takmer holohlavá.

Účes bol len jeden z mnohých problémov. Natáčal sa film Saratoga a ona sa cítila veľmi zle. Lenže nikto jej stav nebral vážne, až kým raz na pľaci neomdlela. Ale to bolo už neskoro. Zomrela o pár dní.

Väčšinou o Jean Harlowovej píšu, že si kúpila lacný alkohol a popíjala ho na brehu mora, kde ju našli podchladenú, čo ju zabilo. Oficiálnou príčinou smrti je však zlyhanie obličiek, hoci doteraz nie je jasné, čo ich poškodilo. Možno šarlach, ktorý prekonala v mladosti, možno bitka vo svadobnú noc. Mnohí sa domnievajú, že ju zabila platinová blond. Roky totiž prijímala cez pokožku chemikálie v odfarbovači, ktoré v kombinácii s alkoholom a liekmi boli pre jej organizmus smrteľné.

