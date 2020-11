Kriminálny seriál vysielali v roku 1977 až 1983, koniec prišiel po 57 epizódach – údajne pre nezhody medzi hlavnými hercami. V úlohe expolicajta Doyla sa divákom predstavil dnes už 75-ročný Martin Shaw, zatiaľ čo Bodieho, bývalého vojenského parašutistu a neskôr žoldáka, stvárnil Lewis Collins († 67). Ten, bohužiaľ, v roku 2013 zomrel po 5-ročnom boji s rakovinou.

Smútiacej rodine vtedy kondoloval aj Shaw, ktorého správa o smrti jeho bývalého seriálového parťáka zasiahla aj napriek napätým vzťahom. Je pravdepodobné, že herci si po skončení seriálu svoje nezrovnalosti vysvetlili, prípadne na ne zabudli, no počas nakrúcania pred 43 rokmi bolo každému členovi štábu jasné, že títo dvaja sa teda v láske nemajú.

Jablkom sváru bolo najprv to, že Shawovi prekážal v rovnocennej úlohe neskúsený herec, ktorý nie tak dávno pred obsadením ešte strihal ľudí ako kaderník. Ako Bodieho najprv obsadili iného umelca, no rolu nakoniec získal práve Collins. Tomu neskôr začalo prekážať, že v seriáli je jeho náprotivok Shaw ten, kto o veciach rozhoduje, zatiaľ čo on sám je len „ten drsný“.

Išlo o veľký hit nielen v Británii, ale aj na Slovensku.

Napriek tomu si imidž ostrého, cynického britského agenta mimoriadne užíval, zatiaľ čo Martin Shaw nechcel, aby mu takáto povesť prischla. Dlhé roky dokonca bojkotoval reprízovanie seriálu a obmäkčila ho až vdova po jeho kolegovi Gordonovi Jacksonovi, ktorej mohli peniaze z opätovného vysielania seriálu veľmi pomôcť.

Navyše sa netajil tým, že sa mu seriál, ktorý ho paradoxne preslávil, vôbec nepáčil. Hral v ňom však preto, lebo vtedy nemal veľa iných ponúk.

Nespokojnosť hercov jeden s druhým sa vo výraznej miere prejavovala aj priamo pred kamerou, možno vás však prekvapí, že vzájomná útočnosť vôbec nebola hraná. Autori seriálu neskôr prezradili, že Shawa a Collinsa do ich úloh obsadili schválne, pretože medzi nimi bola jednak chémia a súčasne bolo jasné, že si úplne nerozumejú. Dnes by to zrejme scenáristov a režisérov odradilo, no v tomto prípade išlo o vykalkulované riziko, ktoré sa vyplatilo. Kým spolu ako tak vedeli vychádzať, napätosť v ich vzťahu patrila k hlavným úspechom Profesionálov.

Najmladším generáciám zrejme dvojica drsných agentov fiktívnej britskej služby CI5 nič nehovorí, no televíznym pamätníkom sa okamžite vybaví kultový seriál Profesionáli z roku 1977.

Po skončení ich najslávnejšieho projektu sa obaja ďalej venovali herectvu. Martin Shaw, ktorého v detstve napadli tak surovo, že mu v nemocnici museli vymeniť lícnu kosť za plastovú napodobeninu, účinkoval až do roku 2017 v seriáli Inšpektor George Gently, kde stvárnil titulnú rovnomennú postavu. Nepije alkohol a je vegetariánom, venuje sa tiež charite. 75. narodeniny oslávil tento rok v januári.

Mohol byť Bond... keby sa dokázal krotiť

Lewis Collins už tieň Bodieho neprekročil nikdy. Objavil sa v niekoľkých filmoch a seriáloch, no svoju najväčšiu životnú šancu premrhal v roku 1982, keď nedokázal ohúriť na kastingu Jamesa Bonda. Collinsa si totiž vytipovali ako možného budúceho agenta 007, no herec inak pokojného Bonda stvárňoval „až príliš agresívne“. Je pravdepodobné, že svoj neúspech ľutoval až do samotnej smrti v roku 2013. Keby sa dokázal krotiť, mohol z neho byť ďalší Connery...

Lewis Collins už tieň Bodieho neprekročil nikdy. Objavil sa v niekoľkých filmoch a seriáloch, no svoju najväčšiu životnú šancu premrhal v roku 1982, keď nedokázal ohúriť na kastingu Jamesa Bonda.

