Anna Delvey, vlastným menom Anna Sorokin, sa dostala do elitných newyorských kruhov tým, že sa vydávala za bohatú nemeckú dedičku s plánmi na otvorenie klubu v štýle Soho House pre umelcov. Ako je podrobne uvedené v článku Jessicy Presslerovej z New York Magazine z roku 2018 , Sorokinovej domček z karát sa zrútil po tom, čo nezaplatila účet v hoteli 11 Howard. Následne nazbierala tisíce dolárov v ďalších nezaplatených účtoch a bankových pôžičkách a nekrytých šekov, ktoré napokon v októbri 2017 umožnili jej zatknutie.

Anna Sorokin pred súdom. Zdroj: Getty Images

Seriál sa končí Sorokinovej súdnym procesom v roku 2019, kde bola odsúdená za väčšinu obvinení proti nej. Čo sa však s jej životom dialo potom?

V máji 2019, po procese, ktorý vyvolal rozruch vďaka Sorokinovej šatníku, ktorý pritiahol pozornosť, ju sudca odsúdil na štyri až 12 rokov väzenia. Podľa The Guardian bola odsúdená za spreneveru peňazí hotelov, reštaurácií, bánk a prevádzkovateľa súkromných lietadiel o viac ako 200 000 dolárov. Sorokinová podľa denníka niekoľkokrát zdržala konanie tým, že počas výpovede mala záchvaty hnevu a kreslila „nelichotivé náčrty hlavného prokurátora“. Ale pri vypočúvaní rozsudku sa zdala byť skrúšenejšia a povedala: „Ospravedlňujem sa za chyby, ktoré som urobila."

Zdroj: gettyimages

Sorokinová bola počas súdneho procesu uväznená na Rikers Island. Po vynesení rozsudku ju poslali do nápravného zariadenia Albion v štáte New York. V októbri 2020 sa Sorokin počas pojednávania o podmienečnom prepustení ospravedlnila a vyjadrila ľútosť. "Chcem len povedať, že sa naozaj hanbím a je mi naozaj ľúto, čo som urobila," povedala podľa prepisu citovaného New York Post . "Úplne chápem, že veľa ľudí trpelo, keď som si myslela, že nerobím nič zlé."

Sorokinová predtým poskytla rozhovor pre The New York Times, v ktorom nevyjadrila žiadnu ľútosť. "Ide o to, že mi to nie je ľúto,“ povedala novinám v príbehu z roku 2019. "Klamala by som tebe, všetkým ostatným a aj sama sebe, keby som povedala, že ma niečo mrzí." Keď sa na jej pojednávaní o podmienečnom prepustení objavili tieto uletené poznámky, Sorokinová tvrdila, že reportér „úplne prekrútil“ jej slová a vytrhol ich z kontextu. Na otázku, ako trávila čas vo väzení, Sorokinová odpovedala: „Kulinárskym umením, veľa som cvičila jogu a meditovala a zúčastnila som sa na diskusnom projekte."

O štyri mesiace neskôr, vo februári 2021, bola Sorokin podmienečne prepustená po tom, čo si odsedela takmer štyri roky. Trest jej skrátili za dobré správanie.

Svoje zárobky z Netflixu použila na splatenie peňazí, ktoré ukradla

Po jej prepustení ju oslovila spoločnosť Netflix, ktorá jej štedro zaplatila za jej skutočný príbeh, podľa ktorého bol seriál Inventing Anna nakrútený. Peniaze si však mladá žena so škandalóznou minulosťou nakoniec neužila.

Štát New York sa odvolal na zriedkavo používaný zákon „Syn of Sam“ z roku 1977, aby zabezpečil, že Sorokinová nebude môcť dostať žiadne peniaze z Netflixu. Zákon, pomenovaný po sériovom vrahovi zo 70. rokov Davidovi Berkowitzovi, bráni zločincom profitovať zo svojich zločinov. Sorokinovej však bolo dovolené použiť svoje zárobky zo šou na vrátenie takmer 200 000 dolárov v rámci reštitúcie rôznym bankám.

Aktívna na Instagrame a znova vo väzbe

Reálnu podobu Anny Sorokinovej dnes môžete nájsť na jej oficiálnom instagramovom účte Anna Delvey2.0, kde ju sleduje 260-tisíc fanúšikov. Krátko po prepustení si Anna zriadila aj účet na Twitteri, ten bol však začiatkom roka 2022 zrušený. Slobodu si však dlho neužila.

Sorokinová, ktorá sa narodila v Rusku a vyrástla v Nemecku, údajne prekročila povolenú dĺžku víza z roku 2017 ešte pred zatknutím. Po prepustení mala Sorokinová údajne žiť niekoľko týždňov ako slobodná žena v New Yorku. Počas tohto obdobia podľa magazínu Insider podpísala nájomnú zmluvu na byt na Manhattane a začala pripravovať zmluvy pre módnu líniu a mediálne projekty.

Ale 25. marca 2021 bola Sorokinová vzatá do väzby, kde sa zvažovalo, či ju deportovať späť do Nemecka. Imigračný sudca ju nasledujúci mesiac odmietol prepustiť, súhlasiac s právnikom, ktorý tvrdil, že Sorokinovej príspevky na Instagrame ukazujú, že nebola napravená. Odvtedy je vo väzbe a jej právny zástupca podal návrh, v ktorom žiada imigračné úrady, aby jej udelili azyl.

Vo februári 2022 napísala Sorokinová pre Insider list, v ktorom podrobne opisuje svoj hnev a sklamanie z uväznenia, skúsenosti s nakazením sa COVID-19 za mrežami a zmiešané pocity zo seriálu Inventing Anna . „Zatiaľ čo svet premýšľa o tom, ako Julia Garnerová prijala môj prízvuk v Inventing Anna, seriáli Netflixu o mne, skutočná ja sedím v cele vo väzení Orange County v severnej časti štátu New York v karanténnej izolácii,“ napísala Sorokinová, ale zabudla spomenúť 320 000 dolárov, ktoré zaplatil Netflix za jej poradenskú prácu na seriáli. „Moje prekročenie platnosti víz bolo neúmyselné a do značnej miery mimo mojej kontroly. Odsedela som si trest odňatia slobody, ale odvolávam sa na odsúdenie za trestný čin, aby som očistila svoje meno. Neporušila som ani jedno z pravidiel o podmienečnom prepustení štátu New York. Napriek tomu všetkému som ešte nedostala jasnú a spravodlivú cestu k súladu," uviedla mladá žena.

Hoc sa nateraz nevie, kedy a či vôbec Annu v najbližšom čase prepustia, jedno je isté už dnes. O Anne Sorokinovej bude svet ešte počuť. Po dlhej odmlke sa totiž pred tromi dňami na jej sociálnej sieti instagram objavili nové príspevky. Posledné zábery zo svojho života pri tom zverejnila v čase, keď bola prepustená z väzby za dobré správanie. Že by sa Anne predsa len podarilo dostať znova na slobodu?